На Днепропетровщине разоблачили 17 участников преступной организации, которая сбывала наркотики и психотропы. Фото

Правоохранители разоблачили преступную организацию, организованную жителем Днепропетровской области, которая занималась незаконным производством и сбытом психотропных веществ и наркотических средств. Группа действовала длительное время, к ее работе организатор с сообщником привлекли еще 15 человек.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Все фигуранты дела систематически покупали и хранили психотропы и наркотики. Вещества они фасовали по пакетам, работая на съемных квартирах.

Товар злоумышленники сбывали из рук в руки на территории Никопольского и Покровского районов области. В ходе расследования удалось задокументировать 18 фактов сбыта наркотиков.

В январе 2024 года правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны 17 человек. Всем им сообщили о подозрении в создании, руководстве преступной организацией, а также участии в ней, незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст.28 ч. 3 ст.307 УК Украины). Всех участников преступной организации держат под стражей.

В рамках ее разоблачения было проведено 80 одновременных обысков по месту жительства, в транспортных средствах и местах хранения наркотиков. Там полицейские изъяли деньги, мобильные телефоны, наркотические средства, психотропные вещества, оружие и боеприпасы.

"Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины, оперативное сопровождение – работниками управления уголовного розыска ГУНП в Днепропетровской области", – говорится в сообщении.

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