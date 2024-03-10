Украинские пограничники поймали мужчин, пытавшихся по горам незаконно пробраться в Словакию. Фото

Украинские пограничники задержали очередную группу нарушителей, которые пытались незаконно покинуть территорию Украины. Двух мужчин обнаружили при попытке проникнуть в Словакию.

Еще одного нарушителя нашли в километре от группы нарушителей. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сотрудники ГПСУ сначала задержали граждан, которые пытались преодолеть заградительный забор. В беседе с пограничниками они признались, что вместе с ними был еще один мужчина. Его нашли недалеко от государственной границы.

Также пограничники установили личность мужчины, который организовал переправку трех человек через границу. Во время обысков у него изъяли транспортное средство, мобильный телефон и черновые записи.

Нарушителю сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения. На трех мужчин, который пытались пересечь границу, составили административные протоколы. Мероприятия проводились пограничниками совместно с Нацполицией, при силовой поддержке спецподразделения "Корд".

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований совместно с Госпогранслужбой задержали пограничника из Буковины за незаконную переправку мужчин в Республику Молдова. За $3000 он предлагал мужчине довезти его до места у границы, где тот не попадет на пограничный наряд.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители разоблачили и заблокировали еще четыре схемы для уклонистов, в частности, для нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста сразу в четырех областях Украины. Также организаторы помогали гражданам избежать мобилизации.

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