В Украине задержан пограничник, который переправлял ухилянцев в Молдову. Фото

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с Госпогранслужбой задержали пограничника из Буковины за незаконную переправку мужчин в Республику Молдова. За $3000 он предлагал мужчине довезти его до места у границы, где тот не попадет на пограничный наряд.

Правоохранителя поймали "на горячем" – при получении 115 тыс. грн. Об этом сообщили в ГБР и Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, пограничник использовал служебную информацию о расположении пограничных патрулей и обещал помочь в пересечении границы в обмен на вознаграждение.

В частности, он обеспечивал перевозку и давал советы по дальнейшим действиям после пересечения границы с Румынией за определенную сумму.

Правоохранитель был задержан в Днестровском районе Буковины.

Ему сообщено о подозрении инспектору пограничной службы по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу с правом внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители разоблачили и заблокировали еще четыре схемы для уклонян, в частности, для нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста сразу в четырех областях Украины. Также организаторы помогали гражданам избежать мобилизации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!