СБУ ликвидировала четыре новые схемы для уклонистов в разных регионах Украины. Фото

Украинские правоохранители разоблачили и заблокировали еще четыре схемы для уклонистов, в частности, для нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста сразу в четырех областях Украины. Также организаторы помогали гражданам избежать мобилизации.

За деньги они предлагали военнообязанным спрятаться от призыва на основании поддельных медицинских справок и удостоверений представителей общественных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Стоимость таких услуг составляла до 6 тысяч долларов.

"В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны организаторы схем", – сообщили в СБУ.

Так, в Полтаве был задержан местный житель, который продавал военнообязанным членские билеты одной из общественных организаций по борьбе с коррупцией. Фейковый документ внешне был похож на удостоверение сотрудника правоохранительных органов.

Организатор схемы инструктировал своих клиентов относительно того, как использовать эту подделку при общении с чиновниками военкоматов, чтобы избежать повестки.

В Житомирской области разоблачили местного жителя, предлагавшего уклонистам забронировать их от мобилизации или "списать" с воинского учета по состоянию здоровья. Мужчина был задержан.

В Ивано-Франковской области был разоблачен руководитель компании-перевозчика, который фиктивно оформлял уклонистов на свое предприятие. Он вносил их персональные данные в систему "Шлях" для беспрепятственного выезда мужчин за границу в качестве водителей международных пассажирских рейсов.

В Ривненской области ликвидировали очередной канал бегства военнообязанных в страны Евросоюза. К организации нелегального трафика причастен руководитель местной фирмы, которая занимается грузовыми перевозками.

Вместе с тремя сообщниками он подыскивал уклонистов и оформлял их водителями-дальнобойщиками, которые выезжали в страны ЕС.

"По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Расследование проводилось совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры", – добавили в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранитель из Буковины и четырех его сообщников будут судить за организацию схемы нелегального выезда уклонистов через украинскую границу в Румынию. За весь "пакет" услуг делки брали от 3500 до 6000 евро.

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