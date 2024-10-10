Украинская журналистка, которую россияне взяли в заложники год назад, умерла во время этапирования в Москву: все обстоятельства

Украинская журналистка издания Hromadske Виктория Рощина, которую российские оккупанты похитили в прошлом году, погибла в плену. Обстоятельства смерти репортера пока неизвестны.

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О смерти Виктории Рощиной сообщил представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными в Украине Петр Яценко в эфире национального телемарафона.

Сначала о гибели плененной украинской журналистки в России сообщил председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин, который общался с отцом Виктории. По словам отца, ему из РФ поступило официальное сообщение о смерти дочери, которая якобы произошла во время этапирования из Таганрога в Москву.

Однако спустя некоторое время нардеп удалил свое сообщение, объяснив это тем, что ждет подтверждения этой информации от украинских правоохранителей.

Впоследствии смерть журналистки Виктории Рощиной подтвердили в Координационном штабе.

Также стало известно, что Виктория была в списках на обмен и вскоре должна была быть дома. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии Общественному.

По его словам, Рощину этапировали в московское СИЗО "Лефортово" для подготовки на обмен.

Виктория Рощина, незаконно удерживаемая РФ гражданка Украины, была в соответствующих базах, реестрах с украинской стороны. Координационный штаб делал все возможное, чтобы вернуть его домой. Ее возвращение было согласовано и последняя известная информация ее этапировали в "Лефортово" с целью подготовки возвращения домой", – сказал он.

Как отметил Юсов, украинская сторона не комментирует, во время какого обмена журналистку должны были вернуть домой.

"В ближайшее время она должна была быть дома, для этого было сделано все необходимое", – сказал представитель ГУР.

Напомним, Викторию Рощину оккупанты задержали в августе 2023 года на временно оккупированной территории, откуда она вела репортаж. И только через год, в мае 2024 года, Россия признала, что все-таки держит журналистку в плену.

До этого Виктория уже попадала в плен к оккупантам. Это случилось в марте 2022 года. Ее задерживали силовики ФСБ РФ в Бердянске, когда она готовила материалы о военных действиях в Запорожской и Донецкой областях. Рощина планировала поехать в Мариуполь, чтобы рассказать о том, что на самом деле происходит в городе, который ежедневно обстреливали российские войска. В тот раз Викторию Рощину россияне продержали 10 дней, но впоследствии освободили из плена.

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