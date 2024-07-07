Украинка пыталась ввезти в Венгрию гранату, которую 'заказали' знакомые: что ей теперь грозит. Фото

24-летняя украинка пыталась вывезти из Украины в Венгрию гранату Ф-1 и патрон калибра 5.45. Женщина рассказала, что боеприпасы ей "заказали" знакомые в Будапеште.

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Как сообщили в Telegram Госпогранслужбы Украины, нарушительница путешествовала на автомобиле. Выявить запрещенные предметы в ее вещах помогла тренированная на поиск оружия служебная собака пограничников.

Теперь украинке грозит уголовная ответственность по статье "Незаконное обращение с оружием". Санкция предусматривает до семи лет тюрьмы.

Напомним, ранее в ГНСУ рассказали, как житель Закарпатья решил переправить за границу двух нарушителей и сигареты. Двух уклонян вместе и 20 тысяч пачек контрабандных сигарет он "зашил" в стенку микроавтобуса. Водитель надеялся на успех в темное время суток и отправился в путешествие около часа ночи.

План нарушителя разрушил пограничный наряд, который в половине второго ночи остановил его автомобиль на одном из контрольных постов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГПСУ сообщили, что после начала полномасштабной войны количество попыток незаконного пересечения украинской границы возросло. Больше нарушений фиксируют на границе с Румынией (его протяженность 613,8 километра) и Молдовой (939 километров).

– На Закарпатье задержали очередную группу мужчин, пытавшихся незаконно покинуть пределы Украины. Для того чтобы остановить уклонистов, пограничникам пришлось применять оружие.

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