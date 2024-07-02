Нарушителей вместе с сигаретами 'зашили' в стенку буса: пограничники разоблачили хитрую схему, которую придумал житель Закарпатья. Видео

Житель Закарпатья решил переправить за границу двух нарушителей вместе с сигаретами. Уклонистов вместе с контрабандой он "зашил" в стенку микроавтобуса.

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Об этом сообщает Госпогранслужба. Так, пограничники Мукачевского отряда разоблачили 41-летнего жителя села Дюла на попытке незаконного заработка из-за двух видов противоправной деятельности.

Человек оборудовал свой микроавтобус "Мерседес Спринтер" тайной нишей, где спрятал почти 20 тысяч пачек сигарет (39 ящиков).

Кроме того, он нашел двух мужчин, желавших нелегально пересечь границу, пообещав одному беспрепятственное пересечение за 10 тысяч долларов США, а другому – за 20 тысяч долларов США, и поместил их в эту нишу. Он надеялся на успех темного времени суток и отправился в путешествие около часа ночи.

План нарушителя разрушил пограничный наряд, который в половине второго ночи остановил его автомобиль на одном из контрольных постов.

Во время проверки военнослужащие обнаружили в тайнике двух мужчин – 30-летнего жителя Черкасс и 23-летнего киевлянина, признавшихся в своих намерениях незаконно покинуть территорию Украины. Последующая проверка транспортного средства, проведенная с участием оперативников отряда, обнаружила тайник с табачными изделиями без акцизных марок.

Таким образом, житель Закарпатья совершил уголовные правонарушения, предусмотренные ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ст. 204 УК (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка подакцизных товаров). Об этом случае пограничники сообщили сотрудникам полиции.

Напомним, ранее стало известно, что пограничники разоблачили новую "схему" переправки мужчин за границу. Ее организовали гражданин Молдавии и его несовершеннолетний брат.

Однако организаторы схемы за свои услуги не брали денег: за переправку за границу мужчины должны были выполнять сельскохозяйственные работы на угодьях "схемщиков". "Клиентов" иностранцы искали не долго – предложили таким образом "мигрировать" двоим своим знакомым украинцам. Все четыре задержаны пограничниками.