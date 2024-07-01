"Попыток стало гораздо больше": в ГПСУ рассказали, где уклонисты чаще всего пытаются перейти границу

После начала полномасштабной войны количество попыток незаконного пересечения украинской границы выросло. Больше всего нарушений на границе с Румынией (ее протяженность 613,8 километра) и Молдовой (939 километров).

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Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал помощник главы Государственной пограничной службы, пресс-секретарь Андрей Демченко. Напомним: в связи с военным положением запрещен выезд военнообязанных граждан Украины возрастом от 18 до 60 лет.

Демченко признал, что сейчас ГПСУ ежедневно фиксирует попытки незаконного пересечения госграницы и ежедневно задерживает нарушителей.

"В отдельные дни и периоды таких попыток может быть больше, в другие дни и периоды – меньше. Но в целом за время военного положения, по сравнению с 24 февраля 2022 года, их стало значительно больше", – сообщил пресс-секретарь ГПСУ.

"Также отмечу, что больше всего попыток незаконного пересечения границы по-прежнему фиксируется на границе с Румынией и Молдовой", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно пограничники разоблачили новую схему переправки военнообязанных мужчин за пределы Украины. Организаторы – гражданин Молдовы и его несовершеннолетний брат – денег за "услуги" не брали. Вместо платы мужчины должны были выполнять сельскохозяйственные работы на угодьях иностранца.

– На Закарпатье 26 июня четырем уклонистам незаконно покинуть территорию нашей страны помогали подростки. Теперь родителям двух 14-летних мальчиков грозит штраф.

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