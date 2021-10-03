Украинец получил три года тюрьмы за съемку порнороликов: распространял видео в интернете

В Запорожье суд признал мужчину виновным в изготовлении и распространении в сети материалов порнографического характера. Его приговорили к трем годам тюрьмы, заменив условный срок на реальный.

Об этом говорится в приговоре Запорожского апелляционного суда. Противозаконную деятельность гражданин начал около трех лет назад, когда в садовом обществе "Транспортник" в селе Вольнокурьяновское Запорожской области познакомился с женщиной. Вместе с ней он и производил порнографию.

В соцсети "Вконтакте" гражданка получила несколько заказов на такие фото и видео, после чего мужчина решил создать группу "Сельская правда", куда в дальнейшем загружал контент. Пара злоумышленников занималась этим около двух лет, установлено не менее восьми эпизодов публикации порнографии.

Видео дня

В июле 2020 года соавтор порнороликов жестоко убила кота, а ее партнер снял все на видео. После этого случая парой заинтересовались правоохранители, выплыли на поверхность и остальные фото и видео.

Женщину тогда приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы, а вот мужчина получил четыре года условно, дело с котом ему не инкриминировали. Однако прокурора это не удовлетворило и он обжаловал приговор.

Админсуд учел то, что аудитория "Вконтакте" была довольно широкой, ролики могли увидеть дети, а также то, что мужчина добровольно не прекратил правонарушение, и удовлетворил жалобу. Ему вынесли новый приговор – три года тюрьмы с запретом на изготовление и продажу фото и видеопродукции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтавской области мужчина получил условный срок за распространение в интернете порнографических роликов. Хоум-видео с женой он выкладывал на PornHub.