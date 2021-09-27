Инженера из Кременчука приговорили к тюремному сроку за хоум-видео для PornHab

Житель Кременчуга Полтавской области получил условный срок за распространение в интернете порнографических видео. Ролики он снимал дома вместе со своей женой и заливал на сайт PornHub.

Как сообщается в решении Крюковского районного суда Кременчуга, подсудимый работает инженером-электронщиком в местном лицее. Ранее судимым он не был.

Хоум-видео инженер хранил на своем iMac. Всего на электронном носителе было найдено 28 материалов порнографического характера, которые злоумышленник публиковал в сети под ником MonaCharm.

Судя по названиям видеороликов, жена обвиняемого часто снималась в роли несовершеннолетней.

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За просмотры украинец получал незаконный доход, чем "довел свой преступный умысел до конца", сказано в судебном постановлении.

Действия мужчины были квалифицированы по ч.1 ст. 301 и ч.3 ст. 301 УК Украины. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до трех лет).

Однако приговор обвиняемому был смягчен. Дело в том, что житель Кременчуга признал свою вину и во время следствия заключил сделку с прокурором.

В итоге украинца освободили от трех лет тюрьмы с испытательным сроком в один год. В пользу государства с мужчины также взыскали судебные расходы (3269 грн за проведение судебной портретной экспертизы и 1307 грн – судебной искусствоведческой экспертизы).

Всю изъятую для расследования технику вернули владельцу, но флешку с записями уничтожили.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинца приговорили к 3 годам заключения за пропагандисткие репосты в российской соцсети "Одноклассники". В этих сообщениях были просьбы к президенту РФ Владимиру Путину ввести войска в Украину для "защиты" русскоязычного населения, карты страны с "отделенными" областями и проч..