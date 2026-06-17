Угрожал рассказать матери: в Запорожье будут судить отца за изнасилование родной 12-летней дочери. Фото

В Запорожье в суд был направлен обвинительный акт в отношении 46-летнего местного жителя. По данным следствия, мужчина в течение длительного времени систематически насиловал и развращал свою несовершеннолетнюю дочь.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Отец ребенка отрицает свою вину.

Что установило следствие

По информации правоохранителей, в течение 2024–2025 годов обвиняемый, пользуясь беспомощным состоянием ребенка, систематически совершал сексуальное насилие в отношении дочери, когда оставался с ней наедине.

Впервые это произошло в июне 2024 года, когда девочке было 12 лет.

Мужчина применял физическое и психологическое давление, а также заставлял ребёнка скрывать происходящее. В частности, он угрожал, что расскажет о её "плохом поведении" матери, а также запретит пользоваться гаджетами.

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Ребёнок долгое время боялась обратиться за помощью

По данным прокуратуры, из-за пережитых событий и постоянного давления девочка долгое время никому не рассказывала, что творил ее отец.

Только в декабре 2025 года она решилась рассказать обо всём матери. После этого женщина сразу обратилась в правоохранительные органы.

В тот же день мужчину задержали.

Дело передано в суд

На время расследования суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. В прокуратуре сообщили, что мужчина свою вину не признает.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Харьковской области отчим в течение восьми месяцев насиловал 11-летнюю падчерицу. Об этом стало известно после того, как ребенок самостоятельно обратился в правоохранительные органы. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

В Ивано-Франковске гражданин Индии изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, которой на тот момент не было 14 лет. Индийца взяли под стражу, а затем отпустили под залог, после чего он сбежал в Сербию. Там его задержали в начале июня этого года и вернули в Украину, после чего было возобновлено рассмотрение дела.

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