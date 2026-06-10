На Харьковщине отчим восемь месяцев насиловал 11-летнюю падчерицу: какое решение принял суд

На Харьковщине суд назначил пожизненное лишение свободы мужчине, который признан виновным в систематическом сексуальном насилии в отношении его 11-летней падчерицы. Прокуроры доказали шесть эпизодов преступления, которые продолжались в течение восьми месяцев.

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О случае стало известно после того, как ребенок самостоятельно обратился к правоохранителям. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Мужчина вошел в доверие к семье и некоторое время создавал образ заботливого отчима. Впоследствии, оставаясь с ребенком наедине во время отсутствия матери, он совершал насильственные действия.

Потерпевшая долгое время не сообщала о преступлениях из-за страха и психологического давления. Со временем она рассказала о событиях матери, однако семья сначала не обращалась в правоохранительные органы из-за опасений и недоверия к системе защиты.

Впоследствии, после дальнейших угроз со стороны обвиняемого, девочка самостоятельно позвонила в полицию и сообщила о преступлениях.

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В результате пережитого ребенок получил психологическую травму, у нее ухудшилось состояние здоровья и снизилась успеваемость в учебе.

Сторона обвинения доказала шесть эпизодов преступления и настаивала на самом строгом наказании. Суд согласился с позицией прокуроров и назначил обвиняемому пожизненное лишение свободы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киеве суд вынес приговор мужчине, который напоил, а затем изнасиловал двух подростков. Преступление было совершено в марте 2025 года в Деснянском районе города.

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