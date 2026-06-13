Индиец изнасиловал несовершеннолетнюю девушку в Ивано-Франковске и пытался сбежать в Сербию: подробности дела

В марте 2023 года в Ивано-Франковске гражданин Индии Камбодж Нитин (фигурирует в деле как ЛИЦО_5 и ЛИЦО_17) изнасиловал малолетнюю девочку, которой на тот момент не было 14 лет. После этого он, выйдя под залог, сбежал в Сербию.

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Там его задержали и в начале июня этого года вернули в Украину, после чего было возобновлено рассмотрение дела. Об этом стало известно из постановления Ивано-Франковского городского суда.

Подробности дела

Отмечается, что потерпевшая приехала на такси к дому, где проживал подозреваемый, чтобы встретиться с ним. В квартире индиец, который учился в Ивано-Франковске, "совершил в отношении ЛИЦО_9 действия сексуального характера, связанные с вагинальным и оральным проникновением в тело потерпевшей, с использованием гениталий, то есть изнасиловал ее".

За это преступление, совершенное против половой свободы и половой неприкосновенности, относящееся к категории особо тяжких преступлений, в соответствии с санкцией ч. 4 ст. 152 УК Украины, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.

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Индийца взяли под стражу, а затем выпустили под залог в размере 805 200 гривен. Он должен был не покидать пределы Ивано-Франковска без разрешения следователя, прокурора или суда, сдать свой паспорт и не выезжать за пределы Украины без разрешения во время досудебного расследования.

Камбодж Нитин после освобождения сообщил следователю об изменении своего места жительства на хостел "Миф". 26 апреля 2023 года адвокату подозреваемого сообщили, что тот должен прибыть в орган досудебного расследования, однако подозреваемый на вызов следователя не явился. В хостеле рассказали, что индиец заселился к ним 11.03.2023 и проживал до 22.04.2023, после чего больше не появлялся.

Тем временем в Ивано-Франковском национальном медицинском университете сообщили, что подозреваемый не посещает занятия в учебном заведении. Впоследствии в ИФНМУ заявили, что Камбодж был отчислен.

Поскольку его местонахождение было неизвестно, 02.05.2023 года в рамках уголовного производства было вынесено постановление об объявлении подозреваемого в розыск. На тот момент было известно, что он не пересекал государственную границу Украины.

"27.09.2024 следователем в уголовном производстве вынесено постановление об объявлении ЛИЦО_5 в международный розыск, с целью его дальнейшего задержания и экстрадиции на территорию Украины и предотвращения рисков, предусмотренных п.п. 1,3 ст. 177 УПК Украины", – сказано в постановлении.

А уже 19 сентября 2025 года в Окружную прокуратуру Ивано-Франковска из Сектора международного полицейского сотрудничества ГУНП Украины в Ивано-Франковской области поступила информация о том, что 17.09.2025 Камбодж Нитин был задержан на территории Республики Сербии, поскольку он находился в розыске.

2 июня 2026 года подозреваемый в порядке экстрадиции был выдан компетентными органами Сербии правоохранительным органам Украины для привлечения к уголовной ответственности.

Обвинение просило взять его под стражу из-за высокого риска побега и укрывательства, а также незаконного влияния на малолетнюю потерпевшую и свидетелей. Адвокат же просила применить к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста, а в случае, если следственный судья примет решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей – определить размер залога.

"Подозреваемый поддержал позицию защитника. Также указал, что отец сдает ему квартиру в аренду, а именно по АДРЕСУ_2. Просил не лишать его свободы, указав, что будет соблюдать все обязательства", – говорится в материалах дела.

Судья в итоге решил, что, учитывая вышеуказанные риски и то, что индиец подозревается в совершении особо тяжкого преступления, применение к Камбоджу Нитину меры пресечения в виде содержания под стражей является приемлемым. Кроме того, следственный судья не считает возможным определение залога в качестве альтернативы, поскольку подозреваемый ранее уже нарушил условия такой меры пресечения.

"Применить к подозреваемому ЛИЦО_5 меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 7 июля 2026 года включительно, в пределах срока досудебного расследования, без определения размера залога. Взять подозреваемого ЛИЦО_5 под стражу в зале суда, а содержание его под стражей осуществлять в Ивано-Франковском учреждении исполнения наказаний №12", – постановил судья.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор мужчине, который напоил, а затем изнасиловал двух подростков. Преступление было совершено в марте 2025 года в Деснянском районе города. Мужчина должен провести за решеткой 10 лет, но правоохранители будут требовать более сурового наказания.

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