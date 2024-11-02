Ударили гаечным ключом по голове: в Черкасской области подростки до смерти забили мужчину

В Черкасской области правоохранители задержали группу подростков, которые насмерть забили 26-летнего юношу после конфликта. В настоящее время все пятеро подозреваемых находятся под стражей. Им грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

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Как рассказала полиция области, смертельная драка в одном из поселков Звенигородского района произошла в конце октября. Жители села нашли на улице тело своего односельчанина с многочисленными следами избиения.

Селяне обратились к стражам порядка, и на место происшествия немедленно выехали оперативники. Как выяснили следователи, возле кафе между группой подростков и местным жителем возник конфликт с дракой.

"Пятеро юношей нанесли 26-летнему мужчине многочисленные удары ногами и руками в разные части тела. Когда потерпевший пытался убежать, юноши догнали его, сбили с ног и нанесли удары металлическим гаечным ключом по голове и туловищу", – отметили в полиции.

Когда выяснилось, что мужчину избивали несовершеннолетние жители этого же села, их задержали по местам жительства. В ходе обысков у них нашли "вероятное орудие совершения преступления".

Двум из задержанных всего 17 лет, еще одному – 16, а другим двум только 14 лет, рассказала спикер областной полиции Зоя Вовк. По ее словам, задержанным сообщили о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается; правоохранители считают, что было совершено умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц – ч.2 ст.115 УК Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкасской области правоохранители задержали злоумышленника, который не только требовал деньги с жены без вести пропавшего воина ВСУ, но и угрожал убить всю семью военного, включая маленького ребенка.

Также полиция в Черкасской области проводила спецоперацию, чтобы спасти жизнь 54-летнего мужчины. Его убийство заказал 24-летний местный житель, решивший таким образом "закрыть" свой долг и не возвращать деньги.

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