Его убийство заказал товарищ: в Черкасской области полицейские провели спецоперацию, чтобы спасти жизнь мужчины. Фото и видео

Правоохранители в среду, 30 октября, провели спецоперацию в Черкасской области, чтобы спасти жизнь 54-летнего мужчины. Его убийство заказал знакомый.

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Об этом сообщили в региональной полиции. Отмечается, что организатором преступления оказался 24-летний местный житель, который решил таким образом "закрыть" долг и не возвращать деньги. За "услугу" он пообещал исполнителю $2000. В настоящее время злоумышленник под стражей.

"Оперативщики уголовного розыска ГУНП в Черкасской области получили информацию, что 24-летний местный житель ищет исполнителя тяжкого преступления. Мужчина намеревался убить своего 54-летнего товарища из-за денег, которые он задолжал и таким образом избежать финансовых обязательств. За ликвидацию друга заказчик обещал заплатить исполнителю 2 000 долларов", – говорится в сообщении правоохранителей.

Вся информация была проработана оперативниками уголовного розыска, работниками уголовного анализа и следователями Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

Чтобы спасти жизнь жителям Черкасс, полицейские разработали спецоперацию: привлекли к сотрудничеству исполнителя, инсценировали убийство и сделали подтверждающие фото. После того, как "киллер" встретился с заказчиком, чтобы получить обещанный гонорар и показал ему "доказательство" проделанной работы, злоумышленника задержали спецназовцы КОРД.

В настоящее время под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры задержанному объявили подозрение по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 ("Организация оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное по заказу, по корыстным мотивам") Уголовного Кодекса Украины. К подозреваемому суд применил меру пресечения, а именно содержание под стражей.

За указанное преступление фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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