Угрожал убить ребенка: СБУ и Нацполиция задержали рэкетира, который 'выбивал' деньги из жены без вести пропавшего воина ВСУ. Фото

Украинские правоохранители ликвидировали еще одну схему обогащения на родственниках украинских пленных и пропавших без вести. В частности, оперативники Службы безопасности и Нацполиции задержали злоумышленника, который не только требовал деньги с жены без вести пропавшего воина ВСУ, но и угрожал убить их ребенка.

Видео дня

Как сообщили в СБУ, задержан 28-летний рэкетир из Черкасской области. Он обещал возвращение украинских воинов из плена в обмен на деньги.

Сначала злоумышленник придумал историю о том, что якобы мужчина потерпевшей находится в плену и для возвращения домой нужно заплатить.

"Находясь в уязвимом состоянии, женщина несколькими траншами перечислила молодому человеку более 160 тысяч гривен. Когда у нее возникли сомнения в дальнейших перечислениях, фигурант начал угрожать ей", – рассказали в СБУ.

Рекетир угрожал не только женщине - он говорил, что может убить ее вместе с мужем и их ребенком.

Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем", когда он получал на банковские реквизиты еще 30 тысяч гривен от пострадавшей семьи.

Во время обысков у задержанного были изъяты мобильные телефоны, а также банковские карты, куда поступали деньги от потерпевших.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове задержали агентку РФ, пытавшуюся разведать позиции украинских военнослужащих. Чтобы войти в доверие, предательница поддерживала "душевные разговоры" и предлагала услуги по клинингу.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности задержала 72-летнего ученого из Харькова, работавшего на военно-промышленный комплекс России. В частности, он помогал оккупантам совершенствовать дроны-камикадзе "Шахед".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!