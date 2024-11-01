Угрожал убить ребенка: СБУ и Нацполиция задержали рэкетира, который "выбивал" деньги из жены без вести пропавшего воина ВСУ. Фото
Украинские правоохранители ликвидировали еще одну схему обогащения на родственниках украинских пленных и пропавших без вести. В частности, оперативники Службы безопасности и Нацполиции задержали злоумышленника, который не только требовал деньги с жены без вести пропавшего воина ВСУ, но и угрожал убить их ребенка.
Как сообщили в СБУ, задержан 28-летний рэкетир из Черкасской области. Он обещал возвращение украинских воинов из плена в обмен на деньги.
Сначала злоумышленник придумал историю о том, что якобы мужчина потерпевшей находится в плену и для возвращения домой нужно заплатить.
"Находясь в уязвимом состоянии, женщина несколькими траншами перечислила молодому человеку более 160 тысяч гривен. Когда у нее возникли сомнения в дальнейших перечислениях, фигурант начал угрожать ей", – рассказали в СБУ.
Рекетир угрожал не только женщине - он говорил, что может убить ее вместе с мужем и их ребенком.
Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем", когда он получал на банковские реквизиты еще 30 тысяч гривен от пострадавшей семьи.
Во время обысков у задержанного были изъяты мобильные телефоны, а также банковские карты, куда поступали деньги от потерпевших.
Сейчас фигуранту сообщено о подозрении. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.
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