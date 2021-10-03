Убивший 4-летнего сына на Сумщине мужчина умер при загадочных обстоятельствах

В Сумской области 50-летний Сергей Белый, который подозревался в убийстве собственного четырехлетнего сына Алексея, скончался при загадочных обстоятельствах. Он умер по пути в суд.

Об этом порталу "Ваш шанс" рассказал представитель руководства Сумского следственного изолятора Вадим Васин. Подробностей кончины он не сообщил.

Издание со ссылкой на источники пишет, что мужчину могли убить в автозаке по дороге в суд. С ним в спецтранспорте могли находиться другие задержанные, которые и избили мужчину. По предварительным данным, у Белого было сломано ребро, которое смертельно повредило легкие.

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Однако официально причины смерти подозреваемого пока нет.

Напомним, что Сергей Белый убил своего малолетнего сына Алексея, после чего бросил тело в лесополосе. Преступление произошло в городе Глухове Шосткинского района. Мужчина сам признался, что задушил сына и показал место убийства.

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