В Сумах семья с детьми отравилась угарным газом: в полиции раскрыли подробности ЧП

В Сумах семья отравилась угарным газом. Пострадали шесть человек, среди них трое детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Сумской области. Происшествие случилось 2 октября, когда люди использовали газовый проточный водонагреватель. Но в нем была неисправна воздушная вытяжка, из-за чего в квартиру стал проникать угарный газ.

Людям стало плохо, и они вызвали медиков. На место ЧП прибыли врачи и констатировали отравление угарным газом. 39-летнему мужчине оказали помощь на месте, а вот 38-летнюю женщину, 65-летнего мужчину и трех детей 3, 7 и 11 лет госпитализировали в больницу.

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Полиция начала проверку по данному факту. Правоохранители рекомендовали соблюдать правила безопасности при пользовании газовыми приборами и дали пару советов:

Открывать форточку во время пользования газовых приборов.

Использовать газовые приборы только при наличии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.

Необходимо проверять тягу перед включением и во время использования газовых приборов.

Нельзя использовать электровытяжку в комнатах, где работает газовый прибор с отводом продуктов сгорания в дымоход

Нельзя пользоваться газовыми приборами при сильных порывах ветра, ведь может образоваться обратная тяга.

Нужно пользовать исправные газовые приборы с исправной автоматикой безопасности. Надо следить за техническим состоянием дымовых и вентиляционных каналов. Они должны быть целыми и незасоренные.

Как сообщал OBOZREVATEL, в крупнейшем городе Румынии Констанце произошел пожар в инфекционном отделении муниципальной больницы. Девять пациентов, которые были госпитализированы с диагнозом COVID-19, задохнулись угарным газом.