Убил мужчину из-за ревности: на Одесщине задержали адвоката из Житомира, который 2,5 года скрывался от следствия. Фото и видео

В Одесской области правоохранители поймали действующего адвоката, который более двух лет скрывался от следствия и находился в государственном розыске. В 2022 году он, по данным прокуратуры, убил человека, а в 2023-м, проходя военную службу, сбежал из своей части вместе с оружием.

Мужчину задержали 21 января 2026 года. В Национальной полиции Украины и в Офисе генерального прокурора поделились подробностями.

Что натворил адвокат

Убийство он совершил 26 апреля 2022 года в частном доме в Житомире. Во время застолья между ним и 31-летним гостем возник конфликт из-за женщины, который перерос в драку. Своего оппонента фигурант застрелил из дробовика.

Адвокат решил спрятать тело. Убитого 31-летнего жителя Житомира обвиняемый отвез в Богунский карьер и затопил труп.

Убитый считался без вести пропавшим – его мать не могла связаться с сыном и подала заявление в полицию. Останки нашли 17 июля того же года. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть имела насильственный характер.

Правоохранители выяснили, что именно произошло. 46-летнему жителю Житомира объявили подозрение в совершении умышленного убийства. В то время он осуществлял адвокатскую деятельность и ранее не привлекался к уголовной ответственности.

В итоге мужчина начал скрываться от органов досудебного расследования. В июле 2023 года он был объявлен в госрозыск.

Также удалось установить, что в июне 2023-го, проходя военную службу, подозреваемый самовольно покинул воинскую часть в Одесской области, имея при себе автомат, пистолет и боеприпасы.

В этом же регионе его и поймали – 21 января 2026 года. Во время задержания мужчина достал боевой пистолет и направил его в сторону бойцов спецподразделения КОРД. Злоумышленника удалось оперативно обезвредить без потерь.

Ему уже инкриминируют умышленное убийство, предусмотренное ч. 1 ст. 115 УКУ. Также решается вопрос сообщения о подозрении относительно посягательства на жизнь правоохранителя, самовольного оставления воинской части и незаконного обращения с оружием.

Санкции статей предусматривают пожизненное лишение свободы. 23 января по ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей.

