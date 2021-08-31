Убийца мог иметь сообщников: выяснились новые детали гибели 16-летней девушки на Кировоградщине

У убийцы 16-летней Виктории Макаренко в селе Кетрисановка Кировоградской области могли быть сообщники. Потому что перенести тело незаметно за несколько километров один бы не смог.

Об этом рассказали ТСН жители села. При этом сам подозреваемый – бывший парень девушки – до сих пор отрицает свою вину (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Родные юноши также не верят в его виновность.

"Он говорит, я не видел, я не знаю. Вместе сидели там, а дальше где она делась – я не знаю. Он такой хороший", – сказала бабушка задержанного Раиса Полищук.

В то же время начальник Нацполиции в Кировоградской области Роман Козьяков заявил, что было назначено ряд экспертиз, результатом которых стала информация о причастности конкретного лица к совершению убийства.

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Мачеха погибшей Оксана Гребенюк рассказала, что Виктория встречалась с парнем, пока он не начал ее домогаться, тогда она его "заблокировала везде".

Напомним, девушку в течение трех дней искали несколько сотен человек. Кинологи с собаками прочесывали посадки, а водолазы обследовали водоемы. Ее тело нашел волонтер-поисковик в заброшенном колодце на краю села.

По сообщению полиции, на теле есть телесные повреждения. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Новоград-Волынском Житомирской области 31-летний мужчина прямо на улице убил случайную прохожую, нанеся ей удар острым предметом в шею.