Тело пропавшей на Кировоградщине девушки нашли в колодце, задержан ее бывший парень: подробности

На Кировоградщине в селе Кетрисановка произошло жестокое убийство. В заброшенном колодце нашли тело 16-летней Виктории Макаренко. В совершении преступления подозревают бывшего парня девушки. Полиция его уже задержала.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Виктория пропала с 14 на 15 августа. Вечером девушка пошла в свою комнату спать, однако среди ночи отец и мачеха обнаружили, что ее в доме нет. Хотя все вещи и паспорт были на месте.

Накануне днем Вика ходила в гости к своей подружке Насте, которая живет по соседству. Однако на вопросы отца последняя отвечала, что не знает, где девушка.

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Викторию искали всем селом, приехали правоохранители, спасатели. Осмотрели местные озера, балки, но девочки не нашли.

Кто-то из местных жителей вспомнил про заброшенный колодец. Когда к нему подошли, то обнаружили, что он закидан свежей травой. Колодец расчистили и обнаружили тело Виктории. По сообщению полиции, на теле девочки есть телесные повреждения.

Полиция задержала бывшего парня Виктории. "Они некоторое время встречались, но потом расстались. Почему? Он ей сказал, что она должна с ним спать. Вика не захотела, он ей угрожал. Возможно, в ту ночь она пошла к своей подружке Насте, там были еще подружки, и вероятно, пригласили этого парня туда. Что произошло – мы не знаем, но его полиция уже задержала и допрашивает", – рассказала OBOZREVATEL одна из родственниц семьи.

О семье в селе знают немного. Говорят, что переехали они к ним только зимой. Социальные службы ничего особенного за семьей не замечали. Отец Вики Евгений женат уже третий раз. Вика у него еще от первого брака, есть сын от второй супруги, сейчас в семье растет маленькая дочка третьей жены.

В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство.