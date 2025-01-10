Убийство женщины и изнасилование ребенка в Кривом Роге: полицейские задержали подозреваемого. Фото

В четверг, 9 января, в Кривом Роге полицейские задержали подозреваемого в тяжком преступлении. Его обвиняют в убийстве гражданской жены и изнасиловании ее 9-летней дочери.

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Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области. Отмечается, что задержанный нанес женщине многочисленные телесные повреждения. Потерпевшая получила тяжелые травмы, в результате которых скончалась на месте происшествия.

Во время жестокого убийства женщины в квартире находился 9-летний ребенок погибшей. В состоянии шока и с телесными повреждениями девочку госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

"Сообщение об обнаружении тела 44-летней женщины с телесными повреждениями в одной из квартир на территории Терновского района поступило в полицию 9 января около 4:20 утра. На место прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции №5 Криворожского районного управления полиции и криминалистическая лаборатория". Правоохранители собрали вещественные доказательства, опросили свидетелей и установили, что к убийству женщины причастен 33-летний гражданский мужчина умершей", – рассказали в полиции.

Фигурант был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. 9 января следователи под процессуальным руководством Криворожской северной окружной прокуратуры сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство".

Также по фактам преступных действий в отношении ребенка полиция ведет расследование по ч. 1 ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение" и ч. 4 ст. 152 "Изнасилование" Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз и следственных действий.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области задержали 25-летнюю женщину, которая самостоятельно родила ребенка, а после родов положила девочку в пакет и выбросила ее. В результате таких действий ребенок умер.

Напомним, в Харьковской области будут судить 43-летнего мужчину, которого обвиняют в систематическом изнасиловании его несовершеннолетних дочерей. К моменту начала совершения преступления девочкам было 9 и 13 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевщины заявили о разоблачении супругов, которые, по данным следствия, снимали порнографический контент, развращали дочерей и насиловали одну из них. Следующие 15 лет супруги проведут в тюрьме.

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