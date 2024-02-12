Убийство заместителя мэра Никополя: подозреваемого взяли под стражу

В Никополе задержали подозреваемого в убийстве заместителя городского головы Виталия Журавлева. Правоохранители установили, что злоумышленник произвел более 20 выстрелов в потерпевшего, а затем бросил в салон авто гранату.

После убийства преступник закопал оружие в лесопосадке и пытался скрываться на съемной квартире, где и был задержан правоохранителями. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Сразу же после убийства, которое произошло 8 февраля, правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области. Через некоторое время стражи порядка установили адрес квартиры, где скрывался убийца. Стоит отметить, что подозреваемый снимал квартиру вблизи места совершения преступления.

В полиции рассказали, что 33-летний местный житель в течение четырех месяцев готовился к совершению убийства заместителя мэра. В день преступления он установил маршрут передвижения своей жертвы, а когда приблизился к транспортному средству чиновника, произвел более 20 выстрелов из автоматического оружия и бросил в автомобиль гранату.

Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый вынашивал намерение совершения аналогичных преступлений в отношении других должностных лиц Никополя. 11 февраля следователями следственного управления ГУНП в Днепропетровской области злоумышленнику поставлено в известность о подозрении по п. 5 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Никополе на Днепропетровщине в собственном автомобиле был расстрелян заместитель городского головы Виталий Журавлев. Он погиб на месте преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд признал виновным 55-летнего мужчину в совершении двойного убийства с особой жестокостью. Чтобы завладеть имуществом женщины и ее дочери, одну из них он смертельно поразил электрическим током, а другую задушил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!