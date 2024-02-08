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Заммэра Никополя расстреляли в авто: убийц ищут. Фото с места

Марина Погорилко
Расследования
1 минута
1,5 т.
Заммэра Никополя расстреляли в авто: убийц ищут. Фото с места

В Никополе на Днепропетровщине в собственном автомобиле был расстрелян заместитель городского головы Виталий Журавлев. Он погиб.

О преступлении сообщили в Telegram Офисе Генерального прокурора. На розыск подозреваемого был брошен весь личный состав полиции региона. На место происшествия выехало руководство областной полиции, спецназовцы КОРД и все правоохранительные структуры

Правоохранители отметили, что инцидент произошел около 9 утра. Неизвестный нападающий применил неустановленное оружие, в результате чего автомобиль загорелся. После тушения пожара в салоне было обнаружено тело 59-летнего мужчины.

Днепропетровская областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Заммэра Никополя расстреляли в авто: убийц ищут. Фото с места
Заммэра Никополя расстреляли в авто: убийц ищут. Фото с места
Заммэра Никополя расстреляли в авто: убийц ищут. Фото с места
Заммэра Никополя расстреляли в авто: убийц ищут. Фото с места
Заммэра Никополя расстреляли в авто: убийц ищут. Фото с места
Заммэра Никополя расстреляли в авто: убийц ищут. Фото с места

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