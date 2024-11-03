Убийство супругов на Львовщине: полиция разыскала сбежавшего на автомобиле жертвы преступника

В воскресенье, 3 ноября, правоохранители разыскали преступника, который убил супружескую пару на Львовщине. После совершенного, злоумышленник скрылся на их автомобиле.

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Об этом сообщили в региональной полиции. Отмечается, что 4 октября этого года фигурант лишил жизни женщину и мужчину. 51-летний местный житель был застрелен на территории собственного хозяйства, а в доме полицейские обнаружили тело его 48-летней жены – также без признаков жизни с травмами головы.

Полицейские установили, что после совершенного нападавший уехал на автомобиле убитого им мужчины. На розыск злоумышленника был направлен весь личный состав полиции Львовщины, а также Ровенской и Волынской областей. Проводились сложные, длительные поиски, изучались сотни гигабайт видео и были допрошены в качестве свидетелей более тысячи человек.

Полицейские установили личность нападающего и объявили в розыск 36-летнего уроженца Львовской области. В ходе досудебного расследования по факту умышленного убийства следователи также установили причастность мужчины к ранее совершенной краже в селе Кустин Львовской области.

"Сегодня правоохранители Волыни получили информацию о том, в селе Озерцы неизвестный хотел проникнуть в частное домовладение, а когда владельцы пытались остановить его, он выстрелил из оружия себе в голову. Мужчину немедленно госпитализировали врачи", – говорится в сообщении правоохранителей.

Как выяснили полицейские, потерпевшим оказался разыскиваемый за двойное убийство. Сейчас он находится в больнице. Следователи полиции Львовщины инкриминируют ему несколько статей Уголовного кодекса Украины:

– п. 1 ч. 2 ст. 115 – умышленное убийство двух человек;

– ч. 4 ст. 185 – кража;

– ч. 2 ст. 289 – незаконное завладение транспортным средством.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

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