Избил товарища до смерти и скрылся: столичный суд вынес приговор жителю Киевщины. Фото

В Киеве суд вынес приговор мужчине, избившему до смерти товарища в Шевченковском районе. Между друзьями возник конфликт, который впоследствии перерос в драку – злоумышленник кулаками и ногами нанес несколько смертельных ударов в живот и грудь потерпевшему.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие семь лет мужчина проведет за решеткой.

"Случившееся произошло в марте 2022 года, тогда в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный избил мужчину в доме на переулке Михайловском. Правоохранители установили, что злоумышленник, находясь в бойлерном помещении дома, поругался со своим знакомым. На почве внезапного конфликта фигурант нанес несколько ударов кулаками и ногами оппоненту в живот и грудь. В результате полученных травм потерпевший скончался", – рассказали в полиции.

Злоумышленником оказался житель Киевщины, 1988 года рождения. Тогда следователи сообщили о подозрении по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего и направивших обвинительный акт в суд.

В ходе досудебного расследования подозреваемый находился под стражей. Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления и вынес ему приговор.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, чуть не убил свою сожительницу. Злоумышленник во время конфликта ударил кухонным ножом женщину в грудь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!