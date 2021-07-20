Убийство Павла Шеремета 5 лет спустя: как расследовали гибель журналиста

Ровно пять лет назад, 20 июля 2016 года, в центре Киева был убит известный украинский, российский и белорусский журналист Павел Шеремет. В 7:45 утра автомобиль руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в котором находился Шеремет, взорвался на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. В тот день журналист ехал на радиоэфир с главой украинской Федерации легкой атлетики Игорем Гоцулом.

Только спустя три года после гибели Шеремета были задержаны первые подозреваемые. Ими оказались ветеран АТО и музыкант Андрей Антоненко, волонтер и детский кардиохирург Юлия Кузьменко, а также военная медсестра Яна Дугарь. На сегодняшний день обе женщины освобождены из-под стражи, а Антоненко был отпущен под круглосуточный домашний арест. OBOZREVATEL рассказывает, как в течение пяти лет продвигалось следствие и на чем основывались его выводы.

Видео дня

По данным полиции, Павла Шеремета убила мина на дистанционном управлении, мощность которой составляла от 400 до 600 граммов в тротиловом эквиваленте.

Основными мотивами убийства, которые рассматривало следствие, были профессиональная деятельность, неприязненные отношения и причастность к гибели журналиста российских спецслужб. Кроме того, следователи не исключали, что целью покушения был не Шеремет, а его гражданская жена Алена Притула.

22 июля 2016 года было обнародовано видео с камер наблюдения, зафиксировавшее минирование автомобиля журналиста. В 0:22 некий мужчина подготовил место для крепления бомбы, а саму взрывчатку примерно в 2:40 заложила другая злоумышленница, женщина.

Только через три года после убийства, 12 декабря 2019 года, были задержаны трое подозреваемых.

Служащий Сил специальных операций ВСУ Андрей Антоненко и детский хирург Юлия Кузьменко, по версии следствия, закладывали мину, а волонтер Яна Дугарь осуществляла разведку в районе, где жил Шеремет, накануне его убийства.

Антоненко и Кузьменко получили подозрения по статье "умышленное убийство". В сентябре 2020 года соответствующий обвинительный акт был направлен в суд.

Версия следствия основана на большом количестве фактов и совпадений, однако прямых улик против подозреваемых нет. В частности, экспертиза, которую МВД заказывало в Великобритании, подтвердила соответствие походки и фигуры людей на видео и Антоненко с Кузьменко.

Также было установлено, что мужчина, участвующий в закладке бомбы, хромает – Андрей Антоненко также накануне лечил ногу и даже рассказывал об этом в соцсетях. Кроме того, кофта, такая же, как у человека на видео, есть на фото со страницы музыканта.

Что касается Юлии Кузьменко, подозрение следователей вызвал, главным образом, тот факт, что в ночь перед взрывом она отключила телефон, хотя никогда ранее не делала этого. По версии следствия, Антоненко и Кузьменко совершили убийство Шеремета для "дестабилизации ситуации в государстве путем убийства известного лица".

Подозреваемые своей вины не признают. А защита Антоненко в суде настаивала, что одежда мужчины на видео и на фото музыканта в соцсетях не совпадают, и обратила внимание, что последние были сделаны в 2013-2014 годах, за несколько лет до случившегося.

Параллельно с официальным следствием убийство Павла Шеремета расследовали журналисты "Громадського телебачення", "Слідство.Інфо" и Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). По итогам этой работы в мае 2016 года вышел документальный фильм "Убийство Павла".

По данным журналистов, в ночь перед трагедией за домом Шеремета вел слежку человек по имени Игорь Устименко – сотрудник СБУ по состоянию на 2014 год. Он видел людей, которые заложили бомбу под машину убитого. Позже СБУ заявила, что Устименко был уволен из рядов службы в апреле 2014 года.

В январе 2021 года бывший сотрудник силовых структур Беларуси Игорь Макар передал украинским правоохранителям аудиозаписи, на которых якобы должностные лица белорусского КГБ обсуждают ликвидацию политических оппонентов Александра Лукашенко, в частности, среди которых назывался и Шеремет. 19 января Макар дал показания полиции в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы знал, кто убил Павла Шеремета, "пошел бы даже на нарушение закона". Он также сказал, что не может обещать чего-либо в этом деле.