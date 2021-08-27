Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины в Киеве. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Криминал
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Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины в Киеве. Фото и видео

Подозреваемым в жестоком убийстве женщины в Киеве оказался ее муж. Его задержали в Черкассах, где он скрывался.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киева. В ведомстве уточнили, что готовятся вручить подозрение (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Полиция задержала подозреваемого

По данным правоохранителей, 35-летний муж нанес 15 ударов ножом, а затем расчленил тело 40-летней жены и спрятал его в морозильную камеру.

Начальник столичной полиции Иван Выгивский отметил, что между супругами часто возникали ссоры. Преступление было совершено во время одной из них.

Следственные действия на месте преступления

Он добавил, что подозреваемый неделю проживал в квартире, где были спрятаны фрагменты тела убитой, а затем выехал в Черкассы.

"По нашей ориентировки правоохранители Черкасской области менее чем за три часа задержали подозреваемого. После побега он находился в доме убитой им женщины и пытался совершить самоубийство, но полицейские этому помешали", – сказал Выгивский.

Следственные действия на месте преступления

Расследование ведется по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL стало о том, что в одной из киевских квартир на проспекте Правды 4а обнаружили расчлененное тело женщины. О страшной находке сообщил киевлянин – родственник владельца жилья.

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