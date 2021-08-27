Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины в Киеве. Фото и видео

Подозреваемым в жестоком убийстве женщины в Киеве оказался ее муж. Его задержали в Черкассах, где он скрывался.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киева. В ведомстве уточнили, что готовятся вручить подозрение (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По данным правоохранителей, 35-летний муж нанес 15 ударов ножом, а затем расчленил тело 40-летней жены и спрятал его в морозильную камеру.

Начальник столичной полиции Иван Выгивский отметил, что между супругами часто возникали ссоры. Преступление было совершено во время одной из них.

Он добавил, что подозреваемый неделю проживал в квартире, где были спрятаны фрагменты тела убитой, а затем выехал в Черкассы.

"По нашей ориентировки правоохранители Черкасской области менее чем за три часа задержали подозреваемого. После побега он находился в доме убитой им женщины и пытался совершить самоубийство, но полицейские этому помешали", – сказал Выгивский.

Расследование ведется по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL стало о том, что в одной из киевских квартир на проспекте Правды 4а обнаружили расчлененное тело женщины. О страшной находке сообщил киевлянин – родственник владельца жилья.