Убийство Фарион взяли на себя неонацисты из РФ, которым ФСБ приписывала покушение на Соловьева: что с этим не так

Российская неонацистская группировка NS/WP (National-Socialism/White Power) взяла на себя ответственность за убийство языковеда и бывшего народного депутата Украины Ирины Фарион во Львове. Движение показало короткое видео на котором, как утверждается, зафиксирован момент выстрела в профессора.

Видео дня

Кадры были опубликованы в среду, 24 июля, в Telegram-канале группировки. В ролике демонстрируется отрывок на десять секунд, где слышны женские крики. Сам канал был создан только 27 апреля, а на видео сложно разобрать происходящее, ведь автор съемки практически все время закрывает камеру пальцем.

Издание ASTRA пишет, что им удалось сравнить отрывок этого видео и кадры с места убийства Фарион, снятые камерами видеонаблюдения. На двух видео совпадают автомобили во дворе на улице Масарика, где произошло преступление. Впрочем, делать однозначные выводы об убийства Фарион неонацистами из NS/WP пока что преждевременно – никаких существенных подтверждений их причастности нет.

Также в видео демонстрируется "манифест автономного революционного расиста", который, как утверждается, взял на себя ответственность за убийство украинского языковеда. Фарион в "манифесте" назвали "вредительницей и рассовой предательницей" и заявили, что "доберутся до врагов украинцев".

При этом автор поддержал ВСУ и заявил, что борется с "внутренним врагом".

"Хочу всех воинов поблагодарить за оборону Украины. Пока вы боретесь с внешним врагом, я борюсь со внутренним", – сказано в манифесте.

NS/WP – неонацистская экстремистская группа, действующая в России. В 2000-х годах многие не связанные между собой нацистские группы использовали аббревиатуру NS/WP.

В апреле 2024 года ФСБ РФ заявила о предотвращении терактов NS/WP в военкоматах и отделах полиции страны-агрессора. А летом 2023 года ФСБ обвинила движение в подготовке покушений на российских пропагандистов Владимира Соловьева и Маргариту Симоньян.

ФСБ утверждает, что убийство Соловьева якобы готовилось по заказу Службы безопасности Украины, однако сама группировка в соцсетях отвергла любую связь с правительством Украины.

Тогда во время обысков у подозреваемых якобы были обнаружены самодельное взрывное устройство, коктейли Молотова, пистолеты, обрез охотничьего ружья, граната, патроны, наркотики и поддельные украинские паспорта, а также националистическую литературу и атрибутику. Среди задержанных был один из лидеров NS/WP Андрей Пронский, который в 2013 году по поручению NS/WP совершил убийство еврея, за что его отправили на принудительное лечение.

Ранее сообщалось, что по словам соседей, за Фарион следил неизвестный мужчина. Каждый день он сидел на скамейке под ее домом. Сейчас этот мужчина подозреваемый по делу, и его разыскивают правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером в пятницу, 19 июля, во Львове стреляли в языковеда и бывшего народного депутата Ирину Фарион. Это произошло у ее дома на улице Масарика. Несмотря на усилия врачей, в 23:20 Фарион умерла в больнице, нападавшего до сих пор ищут.

– Ирина Фарион погибла за украинскую позицию, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Ее убийство является вызовом для всего украинского общества, а также преступлением против основных прав и свобод украинцев.

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