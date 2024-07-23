Убийство Фарион было заказным и к нему готовились как минимум месяц – СМИ

К убийству украинского языковеда Ирины Фарион, которое произошло 19 июля, готовились минимум месяц. Следствие считает, что покушение, которое в конце концов забрало жизни женщины, было заказным.

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Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Правоохранители считают, что исполнителем убийства является тот самый мужчина, который следил за Фарион и которого разыскивает полиция. На него указывают свидетели – они говорят, что именно разыскиваемый мужчина выстрелил в женщину.

Также следователи считают, что у него могут были сообщники, однако как именно они были вовлечены в убийство, пока не сообщается.

Мужчина, которого сейчас разыскивают, надевал очки и шляпу для маскировки. Впервые камеры слежения зафиксировали его 11 июля. Мужчина приходил во двор погибшей каждый день, кроме субботы и воскресенья, в одинаковой одежде.

"Также у разыскиваемого была небольшая сумочка, именно там, по версии правоохранителей, могло быть оружие. Хотя иногда он приходил во двор с пустыми руками. Насчет оружия продолжаются экспертизы, так как на месте покушения нашли гильзу", – говорится в статье.

В то же время отмечается, что на линию 102 не поступало сообщений касательно этого подозрительного мужчины, который длительное время находился во дворе, где жила Фарион. Сама женщина не обращалась в полицию по поводу угроз в ее адрес.

На данный момент мужчина с фото является основным подозреваемым в деле. В день убийства мужчина в 17:03 уже ожидал Ирины Фарион у дома. Когда она вышла – произвел один выстрел в языковеда.

Источники СМИ говорят, что нападавший действовал профессионально и просчитал все варианты развития событий. При покушении в районе, где жила языковед, не работали камеры наблюдения из-за отключения электроэнергии.

Как сообщал OBOZ.UA:

- Вечером в пятницу, 19 июля, во Львове стреляли в языковеда и бывшего народного депутата Ирину Фарион. Это произошло у ее дома на улице Масарика. Несмотря на усилия врачей, в 23:20 Фарион умерла в больнице, нападающего до сих пор ищут.

– По меньшей мере трое соседей погибшей рассказывают, что неизвестный мужчина в течение определенного периода следил за ней. Сейчас этот мужчина является подозреваемым по делу, его разыскивают правоохранители.

– Языковед, общественный и политический деятель Ирина Фарион погибла за украинскую позицию. Ее убийство является вызовом для всего украинского общества, а также преступлением против основных прав и свобод украинцев, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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