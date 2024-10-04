'Списывали' ухилянтов: СБУ разоблачила в Харькове преступную группу из 13 человек, в которую входили должностные лица МСЭК. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила на Харьковщине еще одну коррупционную схему уклонения от мобилизации. В организации этой схемы принимал участие глава межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) в областном центре.

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За взятки он помогал мужчинам избегать призыва, оформляя фальшивые справки об инвалидности. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины.

К схеме также были вовлечены 12 сообщников, среди которых были его подчиненные, руководители медицинских учреждений и гражданские посредники. Они фальсифицировали документы, придумывая болезни для клиентов, которые стали основанием для оформления инвалидности.

Организатор схемы обеспечивал изготовление фиктивных решений медкомиссии о назначении инвалидности. Стоимость таких "услуг" колебалась от 2 до 5 тысяч долларов США в зависимости от срочности заказа. Для привлечения клиентов участники группы использовали личные связи.

Установлено, что из-за действий злоумышленников более 400 человек призывного возраста смогли незаконно избежать мобилизации. Сотрудники СБУ задержали организатора схемы вместе с его сообщниками.

В ходе спецоперации было проведено около 90 обысков по местам работы и проживания подозреваемых, а также в их автомобилях. Изъято множество призывных дел, черновых записей, телефоны, компьютеры, содержащие доказательства преступной деятельности. Кроме того, найдено более 500 тысяч долларов США, почти 80 тысяч евро, более миллиона гривен и российские рубли, вероятно полученные незаконным путем.

В настоящее время следователи СБУ сообщили организатору преступной группы и 12 его сообщникам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное группой лиц по предварительному сговору);

▪ ч. 3, ч. 4 ст. 358 (подделка документов и их использование, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Задержанные находятся под стражей и им грозит до 8 лет тюрьмы.

Расследование продолжается, чтобы привлечь к ответственности всех причастных. Операцию проводили сотрудники СБУ Харьковской области при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора и Харьковской областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) и ее сына, занимающего руководящую должность в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, разоблачили в коррупции. Дома и в кабинетах во время санкционированных обысков нашлось наличных в разных валютах на 6 миллионов долларов США.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появилось фото с двумя сумками, которые выбросила из окна руководительница МСЭК на Хмельнитчине: у них было полмиллиона долларов. От денег должностное лицо решило избавиться, когда к ней домой с обысками пришли сотрудники Государственного бюро расследований.