У Путина есть план "Б", но Запад способен превратить РФ в страну-изгоя, – The Guardian оценила риски агрессии против Украины
Последнее обострение ситуации на Донбассе усилило подозрения западных аналитиков о высокой вероятности полномасштабного вторжения России в Украину. Предполагается, что РФ будет атаковать одновременно на нескольких фронтах, но украинские Вооруженные силы смогут дать отпор, а Запад ударит по Кремлю санкциями.
О таких рисках российской агрессии и плане "Б" лидера Кремля Владимира Путина написала британская газета The Guardian. В материале также описываются возможные сценарии и их последствия не только для россиян и украинцев, но и для всего Запада.Как может проходить полномасштабное вторжение?
Предполагается, что в случае атаки Россия может использовать свое подавляющее превосходство в сухопутных, морских и воздушных силах. Удар она якобы "нанесет" одновременно по нескольким направлениям – с северо-востока, Донбасса и Крыма.
Тем временем сухопутные войска в Беларуси, поддерживаемые авиасилами, могут возглавить молниеносную атаку на юг, чтобы "захватить украинскую столицу Киев".Каковы основные цели?
Отмечается, что прежде всего Россия намеривается добиться быстрой капитуляции украинского правительства в Киеве и "нейтрализации" его избранных лидеров.
Есть ли у Путина план "Б"?
По утверждению аналитиков, Российская Федерация могла бы выбрать более ограниченное и "менее рискованное наступление", чтобы захватить дополнительные территории на востоке Украины. При этом утверждая независимость промосковских непризнанных оккупационных "республик", как в Грузии в 2008 году.
Кроме того, РФ может попытаться захватить основные украинские морские торговые порты – Мариуполь на Азовском море и Одессу на Черном море, а также создать "сухопутный мост" в Крым.
Может ли все пойти не так?
"Да", – коротко констатирует The Guardian, подчеркивая, что Вооруженные силы Украины не так просто победить. К тому же, к бою против агрессора могут присоединится гражданские лица, в том числе из состава теробороны. А Британия и США не исключают вооружения бойцов сопротивления, как во время советской оккупации Афганистана.
"Британские министры прогнозируют затянувшуюся "трясину", в которой Россия понесет значительные потери. При таком сценарии российское общественное мнение может обернуться против Путина", – говорится в материале.Каков план действий Кремля после вторжения?
Не секрет, что главе РФ Путину нужна "институционально слабая, зависимая Украина", которая подчиняется его воле и оторвана от Запада, как Беларусь. Поэтому можно ожидать, что он "поставит во главе Киева промосковских политиков", а также "устранит оппонентов и назначит выборы", по российскому сценарию.
Что будет делать Запад?
Президент США Джо Байден давно дал понять, что американские силы не будут вмешиваться напрямую в противостояние. Однако некоторые государства-члены НАТО быстро предоставят Украине дополнительную военную помощь, "включая смертоносную", обмен разведданными и оружие (например, переносные зенитно-ракетные комплексы, как было в Афганистане.
Если же противостояние затянется, прогнозирует издание, давление на Запад с целью вмешательства резко возрастет.Россия окажется изгоем?
За военным вторжением РФ в Украину последуют беспрецедентные санкции США и Европейского Союза. Они включают в себя потенциально парализующие ограничения на российские банки, корпорации, экспорт, кредиты и передачу технологий, дипломатическую изоляцию и нацеливание на личное богатство Путина, его друзей-олигархов. Газопровод "Северный поток-2" в Германию тоже будет заморожен на неопределенный срок.
Каким будет более широкое влияние?
Утверждается, что глобальная экономическая и фондовая нестабильность будут только нарастать. Цены на энергоносители и дальше будут расти. Пострадают основные запасы продовольствия в странах Африки и Азии, которые зависят от Украины – пятого по величине экспортера пшеницы в мире в 2020 году.
Вместе с тем поддержка Путина Китаем может усилить напряженность между Востоком и Западом. А дополнительные оборонительные развертывания сил НАТО возле границ России могут повысить риск общеевропейского противостояния и кризиса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный предупредил, что российские кадровые военные и спецслужбы готовят теракты на территории ОРДЛО, жертвами которых могут стать мирные жители. В дальнейшем Россия сможет использовать это для введения "миротворцев" на Донбасс.
Из-за эскалации вокруг Украины американский лидер Джо Байден созвал заседание Совета нацбезопасности США. В Вашингтоне отмечают, что РФ может атаковать наше государство "в любое время".