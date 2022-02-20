У Путина есть план 'Б', но Запад способен превратить РФ в страну-изгоя, – The Guardian оценила риски агрессии против Украины

Последнее обострение ситуации на Донбассе усилило подозрения западных аналитиков о высокой вероятности полномасштабного вторжения России в Украину. Предполагается, что РФ будет атаковать одновременно на нескольких фронтах, но украинские Вооруженные силы смогут дать отпор, а Запад ударит по Кремлю санкциями.

О таких рисках российской агрессии и плане "Б" лидера Кремля Владимира Путина написала британская газета The Guardian. В материале также описываются возможные сценарии и их последствия не только для россиян и украинцев, но и для всего Запада.Как может проходить полномасштабное вторжение?

Предполагается, что в случае атаки Россия может использовать свое подавляющее превосходство в сухопутных, морских и воздушных силах. Удар она якобы "нанесет" одновременно по нескольким направлениям – с северо-востока, Донбасса и Крыма.

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Тем временем сухопутные войска в Беларуси, поддерживаемые авиасилами, могут возглавить молниеносную атаку на юг, чтобы "захватить украинскую столицу Киев".Каковы основные цели?

Отмечается, что прежде всего Россия намеривается добиться быстрой капитуляции украинского правительства в Киеве и "нейтрализации" его избранных лидеров.

Есть ли у Путина план "Б"?

По утверждению аналитиков, Российская Федерация могла бы выбрать более ограниченное и "менее рискованное наступление", чтобы захватить дополнительные территории на востоке Украины. При этом утверждая независимость промосковских непризнанных оккупационных "республик", как в Грузии в 2008 году.

Кроме того, РФ может попытаться захватить основные украинские морские торговые порты – Мариуполь на Азовском море и Одессу на Черном море, а также создать "сухопутный мост" в Крым.

Может ли все пойти не так?

"Да", – коротко констатирует The Guardian, подчеркивая, что Вооруженные силы Украины не так просто победить. К тому же, к бою против агрессора могут присоединится гражданские лица, в том числе из состава теробороны. А Британия и США не исключают вооружения бойцов сопротивления, как во время советской оккупации Афганистана.

"Британские министры прогнозируют затянувшуюся "трясину", в которой Россия понесет значительные потери. При таком сценарии российское общественное мнение может обернуться против Путина", – говорится в материале.Каков план действий Кремля после вторжения?

Не секрет, что главе РФ Путину нужна "институционально слабая, зависимая Украина", которая подчиняется его воле и оторвана от Запада, как Беларусь. Поэтому можно ожидать, что он "поставит во главе Киева промосковских политиков", а также "устранит оппонентов и назначит выборы", по российскому сценарию.

Что будет делать Запад?

Президент США Джо Байден давно дал понять, что американские силы не будут вмешиваться напрямую в противостояние. Однако некоторые государства-члены НАТО быстро предоставят Украине дополнительную военную помощь, "включая смертоносную", обмен разведданными и оружие (например, переносные зенитно-ракетные комплексы, как было в Афганистане.

Если же противостояние затянется, прогнозирует издание, давление на Запад с целью вмешательства резко возрастет.Россия окажется изгоем?

За военным вторжением РФ в Украину последуют беспрецедентные санкции США и Европейского Союза. Они включают в себя потенциально парализующие ограничения на российские банки, корпорации, экспорт, кредиты и передачу технологий, дипломатическую изоляцию и нацеливание на личное богатство Путина, его друзей-олигархов. Газопровод "Северный поток-2" в Германию тоже будет заморожен на неопределенный срок.

Каким будет более широкое влияние?

Утверждается, что глобальная экономическая и фондовая нестабильность будут только нарастать. Цены на энергоносители и дальше будут расти. Пострадают основные запасы продовольствия в странах Африки и Азии, которые зависят от Украины – пятого по величине экспортера пшеницы в мире в 2020 году.

Вместе с тем поддержка Путина Китаем может усилить напряженность между Востоком и Западом. А дополнительные оборонительные развертывания сил НАТО возле границ России могут повысить риск общеевропейского противостояния и кризиса.

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