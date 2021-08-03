У Порошенко призвали правоохранителей беспристрастно расследовать гибель белоруса Шишова в Киеве

В политической партии "Европейская солидарность" призвали украинских правоохранителей к детальному, профессиональному и беспристрастному расследованию причин гибели главы Белорусского дома Виталия Шишова. Его нашли повешенным в Киеве.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы политсилы. Там отметили, что шокированы трагедией и не исключили, что Шишов мог быть объектом охоты белорусского КГБ.

"Мы требуем от украинских правоохранителей детального, быстрого, профессионального и беспристрастного расследования этой трагедии. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Виталий Шишов помогал белорусским оппозиционерам и боролся с режимом Лукашенко. Нельзя исключать, что он мог быть объектом охоты белорусского КГБ", – сказано в сообщении.

В партии также потребовали от власти Украины расследования на предмет причастности к преступлению спецслужб другой страны.

"Мы требуем от украинской власти, которая сдала белорусским спецслужбам вагнеровцев, которая причастна к похищению Чауса на территории дружественной Молдовы, расследование, в первую очередь на предмет того, не могли ли быть причастны к этой трагедии спецслужбы другой страны. Вместо того, чтобы заботиться о безопасности государства, безопасности граждан, власти используют спецслужбы для похищения людей и борьбы с оппозицией", – говорится в заявлении "Европейской солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL :

Виталий Шишов исчез 2 августа в Киеве. Он вышел на пробежку и домой не вернулся. Поиском мужчины занимались правоохранители и волонтеры.

Его нашли повешенным 3 августа в одном из парков рядом с его домом. Полиция начала расследование в рамках открытого уголовного производства по статье 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Белорусский журналист Денис Станжи заявил, что смерть Шишова не может иметь суицидальный характер.