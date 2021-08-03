У Порошенко призвали правоохранителей беспристрастно расследовать гибель белоруса Шишова в Киеве
В политической партии "Европейская солидарность" призвали украинских правоохранителей к детальному, профессиональному и беспристрастному расследованию причин гибели главы Белорусского дома Виталия Шишова. Его нашли повешенным в Киеве.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы политсилы. Там отметили, что шокированы трагедией и не исключили, что Шишов мог быть объектом охоты белорусского КГБ.
"Мы требуем от украинских правоохранителей детального, быстрого, профессионального и беспристрастного расследования этой трагедии. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Виталий Шишов помогал белорусским оппозиционерам и боролся с режимом Лукашенко. Нельзя исключать, что он мог быть объектом охоты белорусского КГБ", – сказано в сообщении.
В партии также потребовали от власти Украины расследования на предмет причастности к преступлению спецслужб другой страны.
"Мы требуем от украинской власти, которая сдала белорусским спецслужбам вагнеровцев, которая причастна к похищению Чауса на территории дружественной Молдовы, расследование, в первую очередь на предмет того, не могли ли быть причастны к этой трагедии спецслужбы другой страны. Вместо того, чтобы заботиться о безопасности государства, безопасности граждан, власти используют спецслужбы для похищения людей и борьбы с оппозицией", – говорится в заявлении "Европейской солидарности".
Как сообщал OBOZREVATEL :
Виталий Шишов исчез 2 августа в Киеве. Он вышел на пробежку и домой не вернулся. Поиском мужчины занимались правоохранители и волонтеры.
Его нашли повешенным 3 августа в одном из парков рядом с его домом. Полиция начала расследование в рамках открытого уголовного производства по статье 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.
Белорусский журналист Денис Станжи заявил, что смерть Шишова не может иметь суицидальный характер.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что взял под личный контроль расследование убийства белоруса.
Глава Нацполиции Игорь Клименко на брифинге сообщил, что рассматриваются две основные версии трагедии – самоубийство и имитация самоубийства с целью скрыть убийство.