Летел на бешеной скорости по 'зебре': в Измаиле водитель сбил насмерть дочь экс-мэра Килии. Фото

5 сентября в Измаиле Одесской области водитель BMW на высокой скорости сбил человека на пешеходном переходе. На месте ДТП погибла 22-летняя Екатерина Бойченко – дочь бывшего мэра Килии Павла Бойченко.

19-летний водитель, который нарушил правила дорожного движения, задержан на месте происшествия. Подробностями поделилась на официальном сайте пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

По данным "Бессарабия INFORM", 22-летняя женщина переходила проезжую часть на пересечении улицы Сергея Бурлаченко и проспекта Независимости около 21:30. Она двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу.

Очевидец рассказал журналистам, что Бойченко уже почти перешла дорогу, когда ее сбила машина BMW. Авто двигалось очень быстро; пешеходку от сильного удара о капот и лобовое стекло отбросило на другую сторону улицы.

Люди, которые видели ДТП, пытались помочь пострадавшей, реанимацию потом проводили медики скорой, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Правоохранители уточнили, что за рулем автомобиля находился 19-летний парень. Он не пострадал и был задержан на месте дорожно-транспортного происшествия.

"Проверка на состояние опьянения показала, что он был трезвым", – уточнили в полиции.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

Отец жертвы Павел Бойченко, который сейчас является депутатом Киевского городского совета, написал в Facebook: "Дитя мое, доченька... Прости, что не уберег тебя, ангелочек мой... Пусть на небе тебе будет уютно".

Прощание с Екатериной Бойченко состоится 8 сентября в евангельской церкви "Великая Перемена" в Измаиле.

