В Украине растет количество смертей в ДТП: названа главная причина аварий и наиболее 'проблемные' области

В Украине растет количество смертей в ДТП. За семь месяцев 2025 года в авариях погибло 1663 человека. Главная причина – превышение скорости, а больше всего ДТП фиксируют во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях.

Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в эфире телемарафона. По его словам, за январь-июль 2025 года в Украине произошло 13 738 ДТП с пострадавшими и погибшими.

Количество смертей в ДТП растет

В авариях за этот период погибло 1663 человека. Это на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Еще 17 107 человек получили травмы, что на 1,5% меньше.

Как рассказал Билошицкий, основной причиной аварий с пострадавшими является превышение скорости.

На втором месте – нарушение правил маневрирования.

"41% от всех ДТП с погибшими и пострадавшими происходят из-за превышения скорости. Далее следуют нарушения правил маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов, несоблюдение дистанции и управления в состоянии опьянения", – сказал Билошицкий.

Самый высокий уровень аварийности фиксируется во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях.

"Мы видим, что статистика остается беспокоящей, статистика говорит сама за себя, и ситуация на дорогах страны требует, конечно, комплексных решений и тех направлений, которые должны быть осуществлены для того, чтобы улучшить ситуацию", – подытожил чиновник.

