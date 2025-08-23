В Украине растет количество смертей в ДТП: названа главная причина аварий и наиболее "проблемные" области
В Украине растет количество смертей в ДТП. За семь месяцев 2025 года в авариях погибло 1663 человека. Главная причина – превышение скорости, а больше всего ДТП фиксируют во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях.
Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в эфире телемарафона. По его словам, за январь-июль 2025 года в Украине произошло 13 738 ДТП с пострадавшими и погибшими.
Количество смертей в ДТП растет
В авариях за этот период погибло 1663 человека. Это на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Еще 17 107 человек получили травмы, что на 1,5% меньше.
Как рассказал Билошицкий, основной причиной аварий с пострадавшими является превышение скорости.
На втором месте – нарушение правил маневрирования.
"41% от всех ДТП с погибшими и пострадавшими происходят из-за превышения скорости. Далее следуют нарушения правил маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов, несоблюдение дистанции и управления в состоянии опьянения", – сказал Билошицкий.
Самый высокий уровень аварийности фиксируется во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях.
"Мы видим, что статистика остается беспокоящей, статистика говорит сама за себя, и ситуация на дорогах страны требует, конечно, комплексных решений и тех направлений, которые должны быть осуществлены для того, чтобы улучшить ситуацию", – подытожил чиновник.
Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 22 августа, на трассе Киев – Чоп в Житомирской области легковушка Volvo столкнулась с микроавтобусом Peugeot. В результате ДТП пострадали девять человек, четверо из них – дети.
