'Ты, солдат...': гендиректор Steko попал в скандал из-за перепалки с военным в Днепре. Видео и все подробности

Генеральный директор компании Steko Сергей Положай попал в громкий скандал. Когда его в Днепре остановили для проверки документов сотрудники ТЦК и правоохранители, он вызверился на военного со словами "Ты солдат, иди копай".

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При этом за пренебрежение и оскорбления в адрес защитника Украины Положаю, похоже, совсем не стыдно: утром 13 октября он в своем Instagram взялся унижать сотрудников ТЦК, назвав их "галимыми чертями и чмошниками". Подробности раскрыли в местном Telegram-канале "Днепр сейчас. Новости".

"Вот так дерзко общается с военным директор компании Steko Сергей Положай, который в пятницу устроил погоню с копами на своем Bentley по проспекту Леси Украинки", – говорится в сообщении.

В паблике также был опубликован фрагмент "общения" Положая с украинским военным. Если отбросить многочисленные матерные слова, которыми бизнесмен щедро пересыпает свою "речь", сводится она к тому, что он, Положай, сильнее оппонента физически, да и уважения заслуживает – в отличие от военнослужащего. На протяжении всего фрагмента разговора бизнесмен всячески пытается унизить своего визави.

"Я гендиректор, бл**ь, где 1760 человек работают. А ты солдат, пи**уй копай", – говорит Положай мужчине в "пикселе", добавляя, что не тому, мол, указывать ему, как общаться.

Видео с возмутительным общением Положая с военным начало распространяться еще вечером 12 октября – и вызвало волну возмущения, в частности, среди военных, очень остро воспринявших подобную манеру общения со своим побратимом.

А к утру в своем Instagram Положай опубликовал свое "объяснение" конфликтной ситуации, в котором разразился оскорблениями в адрес всех сотрудников ТЦК – значительная часть которых участвовала в тяжелых боях и вернулась в тыл из-за сложных ранений.

В своем сообщении гендиректор Steko назвал сотрудников "галимыми чертями и чмошниками", которые остановили его для проверки документов в городском парке. Себя при этом Положай называет "горой", кичится, что "я им таких х*ев надвигал этим галимым тцкшникам, что они вызвали подкрепление автоматчиков".

"К сожалению, с мразями-тцкшниками ходят галимые блогеры.... Выкладывающие видео. Видео, удобное им. ТЦК – чмошники, которых надо бить. Военным, реально воюющим, – поклон и уважение. Врагов надо разрывать на части. Коррупционерам – клетка. Нам, кто занимается хорошими делами, производя окна, – не мешать", – пишет гендиректор Steko.

Свои комментарии под этим сообщением оставили несколько сот пользователей. И подавляющее большинство из них подобного объяснения не поняли и не оценили, а манера общения Положая с человеком в военной форме по-прежнему вызывает огромное негодование.

К слову, за последние дни инцидент с военным стал не первым скандалом, в котором засветился бизнесмен. Инцидент с "гонками", о котором упомянули в "Днепр сейчас", произошел в Днепре 11 октября. Тогда Положай на своем Bentley убегал от полицейских.

Когда же смогли его догнать – по сообщениям местных пабликов, забаррикадировался в автомобиле и отказывался выходить.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 26 сентября белорусский доброволец Андрей Трацевский "Бессмертный" рассказал в соцсети о конфликте на дороге с чиновником Нацбанка Украины. По словам военного, работник НБУ перекрыл движение и угрожал прострелить ему ноги. Павел Поляруш в свою очередь факт угроз отрицает. На опубликованном военном видео видно, как полицейские достали из авто Поляруша, вероятно, наградное оружие.

По данным СМИ и деклараций самого Поляруша, его гражданской женой является заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая.

Скандал быстро приобрел резонанс. На следующий день после инцидента в полиции Киева заявили, что сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины "угроза убийством" (по данным источников, соответствующее заявление написал военнослужащий) и по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины "нанесение легкого телесного повреждения" (соответствующее заявление написал водитель "Лексуса").

Также там добавили, что на Поляруша еще на месте, где разразился конфликт, был составлен протокол из-за вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

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