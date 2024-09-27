Открыты два производства: скандал с попыткой нападения топ-чиновника НБУ на военного получил продолжение

Относительно конфликта на парковке между работником Национального банка Украины, который был за рулем Lexus в нетрезвом состоянии и военным в Киеве вечером 26 сентября, открыто два уголовных производства. Участники инцидента написали заявления друг на друга о нанесении легких телесных повреждений и угрозах убийства.

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Полицейские выясняют обстоятельства дорожного конфликта в Дарницком районе. Об этом сообщили в полиции Киева в комментарии OBOZ.UA.

В полиции не назвали имен участников происшествия, однако источники OBOZ.UA в правоохранительных органах подтвердили, что ими были воюющий в составе ВСУ беларуский доброволец Андрей Трацевский ("Бессмертный") и руководитель Управления по работе с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш.

По данным следствия, инцидент произошел около 22:00 на территории парковки столичного ЖК.

Водитель Lexus, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, преградил проезд другому участнику дорожного движения – водителю Audi, действующему военнослужащему.

Предварительно, по словам военного, водитель Lexus спровоцировал конфликт, стал бросаться в драку и угрожал применением оружия, на что военнослужащий ударил мужчину в ответ и распылил газовый баллончик.

Полицейские, которые несли службу неподалеку, вмешались в ситуацию и разняли участников. В отношении водителя Lexus инспекторы патрульной полиции составили административный протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях – управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного опьянения. От проверки на приборе "Драгер" мужчина отказался.

Следователи изъяли у водителя Lexus пистолет и отправили на экспертизу.

Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины "угроза убийством" (по данным источников, соответствующее заявление написал военнослужащий) и по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины "нанесение легкого телесного повреждения" (соответствующее заявление написал водитель "Лексуса").

Продолжается досудебное расследование, сообщили в полиции.

Как писал OBOZ.UA, вечером 26 сентября Андрей Трацевский "Бессмертный" рассказал в соцсети о конфликте на дороге с чиновником Нацбанка Украины. По словам военного, работник НБУ перекрыл движение и угрожал прострелить ему ноги. Павел Поляруш в свою очередь факт угроз отрицает.

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