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Руководитель управления НБУ предпринял попытку нападения на военного, полиция изъяла наградное оружие: подробности инцидента. Видео

Глеб Иванов
Криминал
3 минуты
267
Руководитель управления НБУ предпринял попытку нападения на военного, полиция изъяла наградное оружие: подробности инцидента. Видео

Белорусский доброволец Андрей Трацевский ("Бессмертный"), который воюет в составе Сил обороны, заявил, что у него произошел конфликт на дороге с руководителем Управления по работе с проблемными активами Национального банка Украины Павлом Полярушем. Военный утверждает, что сотрудник НБУ перекрыл движение и угрожал прострелить ему ноги.

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В то же время сам Поляруш угрозы отрицает. Видео конфликта Бессмертный опубликовал на своих аккаунтах в социальных сетях вечером в четверг, 26 августа. Военный также говорит, что Поляруш был в состоянии алкогольного опьянения.

"Нацбанк.. Пьяный, на дороге выскочил под колеса, перекрыл движение, начал драться, сказал из наградняка (наградное оружие. – Ред.) прострелит мне ноги", – говорит Андрей.

"Это не правда, абсолютно. Я ничего не кричал", – сказал в ответ сотрудник НБУ.

По словам Бессмертного, Поляруш отказался на месте сдать анализ на алкоголь на Драгере и вызвал скорую.

На опубликованных военным кадрах видно, что на месте работали сотрудники Национальной полиции. Они, как показано на кадрах, изъяли у Поляруша, вероятно, наградное оружие, которое находилось у него в автомобиле.

На сайте Национального банка Украины сказано, что Павла Поляруша в апреле 2023 года было назначено на должность начальника управления работы с проблемными активами НБУ.

Руководитель управления НБУ предпринял попытку нападения на военного, полиция изъяла наградное оружие: подробности инцидента. Видео

К слову, в его декларации за 2023 год в графе о членах семьи указана Мудрая Ирина Романовна, как "личности, которые совместно проживают и не находятся в браке". Указом президента Украины от 29 марта 2024 года Ирина Мудрая была назначена заместителем главы Офиса президента.

Руководитель управления НБУ предпринял попытку нападения на военного, полиция изъяла наградное оружие: подробности инцидента. Видео
Руководитель управления НБУ предпринял попытку нападения на военного, полиция изъяла наградное оружие: подробности инцидента. Видео

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