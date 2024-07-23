Тревоги, спектакли, неявки: дело о незаконном ресторане в Национальном парке уже полтора года слушается в суде

Почти полтора года в Святошинском районном суде Киева никак не могут принять решение по делу о захвате земли в Национальном парке "Голосеевский" под строительство ресторана семьей бывшего начальника Святошинской районной милиции столицы Анатолия Миколайца.

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Иск подала Святошинская окружная прокуратура. Однако чем ближе развязка, тем чаще заседания суда переносятся. А в это время в парке продолжает работать незаконно построенный ресторан семьи бывшего правоохранителя.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Как переносились судебные заседания

Еще в феврале 2023 года материалы дела о незаконном захвате участка земли в Национальном парке "Голосеевский" были переданы в Святошинский районный суд. 13 апреля было назначено подготовительное заседание.

Иск подала Святошинская окружная прокуратура столицы. Она требует освободить от самовольной застройки и вернуть громаде Киева земельный участок площадью 0,10 га на территории национального парка.

Обвиняемыми по делу проходят сын экс-милиционера Анатолия Миколайца Дмитрий, а также компания ООО "Затишок і Ко", единственным бенефициаром которой еще до недавнего времени был Миколаец-старший. Интересы компании и интересы Дмитрия представляют разные адвокаты.

Первое заседание 13 апреля так и не состоялось – помешала воздушная тревога. А уже 10 октября 2023 года адвокаты ответчиков попросили время на ознакомление с документами, так что и это заседание пришлось перенести.

Через две недели, 24 октября, судебное заседание началось с того, что защита начала "переводить стрелки" на некий "ФОП" "Осадчий Тарас", что якобы это он еще в 2010 году построил тут незаконное сооружение площадью 20 кв. м.

А когда судья отказал защите в ходатайстве, то одна из адвокатов заявила, что ее срочно вызывают по другому делу в апелляционный суд. Заседание вновь перенесли теперь уже на 29 ноября 2023 года.

20 февраля этого года заседание вновь не состоялось. На этот раз по причине загруженности председательствующего судьи Александра Журибеды, который еще и исполняет обязанности председателя Святошинского районного суда. Ну что ж, причина уважительная.

2 мая заседание состоялось. Выступала защита. На этот раз адвокаты Дмитрия Миколайца и ООО "Затишок і Ко" постарались разыграть в зале спектакль. Защитники дважды пересказали суду одни и те же аргументы, которые словно выучили наизусть.

А потом еще и устроили сессию вопросов и ответов. В результате присутствующие четыре раза выслушали один и тот же текст. На этом время заседания истекло.

Но, видимо, креативность защиты иссякла. По крайней мере уже 11 июля адвокаты вообще не явились на заседание, и его перенесли на 18 июля. Но и 18 июля защита также не явилась.

Решение, которого нет?

Надо отметить, что подобная тактика защиты в нашей стране – дело не новое. Особенно когда речь идет о деле, в котором, похоже, нет достаточных аргументов.

Кратко напомним историю появления ресторана на территории парка, о которой мы уже не раз писали. Суть в том, что бывший начальник Святошинской районной милиции Анатолий Миколаец, являясь еще до недавнего времени владельцем ООО "Затишок і Ко", построил на территории заповедника ресторан.

Этот объект он получил по некоему судебному решению № 2-2027 от 25.11.2010 г. Брянковского городского суда Луганской области, которое, мягко говоря, вызывает сомнения. Дело в том, что с 2014 года город Брянка находится на временно не подконтрольной территории Украины. В Едином государственном реестре судебных решений нет решения № 2-2027 от 25.11.2010 г. Брянковского городского суда.

Рассмотрение дела из Брянковского суда происходило в Лисичанском городском суде (после полномасштабного вторжения этот город оказался в оккупации).

Но еще летом 2021 года редакция получила ответ из Лисичанского городского суда, в котором говорилось, что дела Брянковского городского суда Луганской области в Лисичанском городском суде Луганской области не получали, местонахождение дел неизвестно, автоматизированная система документооборота введена там с 2011 года. И регистрация дела в отношении Миколайца Дмитрия Анатольевича там не установлена.

Получается, что "судебное дело" находится неизвестно где.

Однако это не помешало в 2016 году государственному регистратору из Управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции Киева Снежане Сергеевне Аврамченко внести всю эту недвижимость в государственный реестр. Хотя перед тем, как это сделать, она должна была убедиться в существовании судебного решения.

Сейчас Снежана Аврамченко уже работает главным специалистом отдела рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации Офиса противодействия рейдерству Минюста.

Как в судах затягивают дела

Что касается затягивания дела в суде, то в украинской практике судов существуют разные варианты. Например, можно, когда дело уже подходит к концу, поменять адвоката. Новый защитник должен будет взять время на ознакомление с делом. А затем поменять еще одного адвоката, и новый защитник вновь возьмет тайм-аут на то, чтобы прочитать дело.

Потом кто-то из адвокатов может заболеть, уехать в командировку, пойти в отпуск. А еще у нас в стране серьезные проблемы со светом, и все дела могут переноситься из-за блэкаутов. Также можно не являться на заседания, были случаи, когда защитники даже кричали и срывали заседания.

К сожалению, в Уголовном процессуальном кодексе отсутствует статья об ответственности за злоупотребление процессуальными правами. Поэтому суды могут тянуться годами.

Как разрушают Киев

Кстати, вечером в пятницу, 19 июля, в центре Киева на улице Конисского, 22 (бывшая Тургеневская), было снесено историческое здание 1890 года, известное как усадьба Зеленских. На этом месте ООО "Тургенев Билд" хочет построить ЖК "Тургеневъ". Странно, что до сих пор строительная компания носит название, связанное с российской историей и хочет так назвать новый ЖК.

Мэр Киева Виталий Кличко уже пообещал судиться с застройщиком и владельцем разрушенного исторического здания. Кроме того, он отметил, что КГГА не раз обращалась к Министерству культуры с просьбой внести 1500 памятников и вновь выявленных объектов культурного наследия в Государственный реестр Украины. Но так этого и не было сделано.

Кроме того, он вспомнил дом Сикорского и Гостиный двор, которые являются памятниками, однако из-за того, что Кабмин не передает их городу, они уже много лет разрушаются.

Возможно, мэру стоит отстаивать не отдельные архитектурные объекты, а составить целый список того, что в Киеве может быть уничтожено или застроено, и вместе с Киевской прокуратурой, судами, наконец, начать отстаивать объекты.

В том числе и Национальный парк "Голосеевский", ведь КГГА также представлена в Святошинском суде как заинтересованная сторона.

Следующее заседание суда о незаконной застройке парка "Голосеевский" состоится 31 июля.