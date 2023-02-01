Трем чиновникам Минобороны, отвечавшим за закупки для армии, сообщили о подозрении. Фото и видео

Трем чиновникам Министерства обороны Украины сообщили о подозрении. Двое из них подозреваются в нарушениях при закупке товаров для военных, третий – в заключении фиктивного договора относительно оценки отремонтированной авиатехники.

Видео дня

Об этом 1 февраля сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. В частности, по его словам, уволенный заместитель министра обороны Украины, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, лоббировал договоры о закупке продуктов по завышенным ценам.

Также дело касается закупок бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд ВСУ низкого качества на общую сумму более 1 млрд грн, уточнили в ГБР.

Отмечается, что все договоры заключались по полной подписке.

Заместитель главы Минобороны не только знал о поставках некачественной продукции, но и оказывал давление на подчиненных для ее принятия на склады и повторных проверок не выдержавших первичных лабораторных испытаний бронепластин.

В то же время он игнорировал обращение Командования Сил логистики ВСУ о необходимости обеспечения надлежащего контроля качества продукции.

Сотрудники ГБР сообщили чиновнику о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В рамках дела ГБР осуществляет 17 обысков по разным адресам, уже изъяты большие суммы наличных денег и других потенциальных доказательств. Также устанавливается полный круг лиц, причастных к сделкам, отметили в Госбюро расследований.

Кроме того, о подозрении сообщено бывшему и.о. директора Департамента государственных закупок и снабжения материальными ресурсами Минобороны – по факту растраты средств и препятствования законной деятельности ВСУ. Он организовывал закупку некачественных бронежилетов, рассказал Андрей Костин.

А действующий работник Минобороны получил подозрение в завладении средствами в особо крупных размерах и служебном подлоге. На должности заместителя директора предприятия ОПК он заключил фиктивный договор с иностранной компанией по осмотру, оценке и техническому состоянию ранее отремонтированных 4 двигателей и 2 главных редукторов к авиационной технике.

В ГБР подтвердили OBOZREVATEL, что бывшим заместителем министра обороны, который получил подозрение, является Вячеслав Шаповалов. Он подал в отставку после скандала с закупкой продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

Имена других двух подозреваемых правоохранители не назвали, однако, очевидно, что бывший директор департамента закупок Минобороны, которого обвиняют в закупке некачественных бронежилетов, – это Богдан Хмельницкий, уволенный с должности в связи со скандалом.

Третий подозреваемый – вероятно, Владимир Терещенко, бывший заместитель директора "Промоборонэкспорта", сейчас – заместитель начальника управления координации внешнеэкономической деятельности Минобороны сообщают СМИ, со ссылкой на источники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр министр обороны Алексей Резников заявил, что не знал о контрактах с завышенными ценами. По его словам, на состояние войск это не повлияло. Он также пообещал реформировать тыловое обеспечение.