Директора департамента закупок Минобороны уволили после громкого скандала с ценами: новые детали дела

Директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий уволен с должности после скандала вокруг приобретения продуктов для армии по завышенным ценам.

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Об этом 25 января сообщила глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Украины Анастасия Радина. "Уволен директор департамента закупок Министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель министра Шаповалов", – говорится в сообщении.

По словам Радиной, она и ее коллеги заслушали министра обороны Алексея Резникова относительно закупок питания для военных. В частности, Резников рассказал, что сейчас питание военных осуществляется по контрактам прошлого года.

"Насколько я понимаю, обнародованный журналистами документ соответствует приложению к одному из новых еще не вступивших в силу контрактов Минобороны. В Минобороны сообщили, что в этом и других контрактах ими обнаружены ошибки и для их исправления происходят проверки и экспертиза цен", – сообщила Радина.

При этом цены в контрактах, которые еще не начали действовать и проходят экспертизы, – разные у разных поставщиков, но некоторые действительно отличаются от рыночных не в лучшую сторону.

Минобороны объясняет это составляющими услуги питания, в частности, расходами на транспортировку и "припуском" на инфляцию.

"Проверить такое ценообразование в рамках заседания комитета невозможно, будем проверять дальше", – пообещала глава антикоррупционного комитета.

Радина добавила, что министр обороны "не имеет юридических претензий к автору журналистского расследования".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции предписало Резникову расследовать деятельность главы департамента госзакупок Богдана Хмельницкого.

Напомним, СМИ обнародовали копию контракта Минобороны по поставке продовольствия в тыловые части украинской армии в ряде областей. Общая сумма контракта превышает 13 млрд грн, а цены в нем вдвое или даже втрое выше рыночных.

Руководство Минобороны вызвали в Верховную Раду. Так, Резников заявил, что обеспечение военных качественным и бесперебойным питанием во время войны – один из приоритетов министерства.

А замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, подал в отставку из-за скандала.

Отметим также, журналисты сравнили цены продуктов, закупленных Минобороны и Госпогранслужбой. На целый ряд товаров они оказались разными.