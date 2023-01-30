Резников заявил, что не знал о контракте с якобы завышенными ценами на продукты для ВСУ

Министр обороны Алексей Резников говорит, что не знал о контракте, по которому якобы закупались продукты для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам. По его словам, на состояние войск это не повлияло.

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Об этом Резников сказал в интервью канадскому каналу CBC. В то же время руководитель Минобороны признал, что стране необходимо найти баланс между секретностью военного времени и тем, что Украина должна двигаться к более прозрачной системе и "европейским стандартам" антикоррупционных практик до окончания войны.

На вопрос, когда может закончиться война, министр обороны сказал, что остается оптимистом.

"Я надеюсь, что этот год станет годом победы", – сказал он и добавил, что для этого еще многое предстоит сделать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ обнародовали копию контракта Минобороны на 13 млрд грн, в котором цены на продукты для ВСУ оказались вдвое или даже втрое выше рыночных.

Руководство министерства вызвали в Верховную Раду. В ходе заседания антикоррупционного комитета выяснилось, что обнародованный СМИ документ якобы еще не вступил в силу, а в Минобороны заявили, что в этом и других контрактах обнаружены ошибки, и пообещали проверки и экспертизу.

При этом Резников заявил, что обеспечение армии качественным и бесперебойным питанием во время войны является одним из приоритетов министерства и сейчас оно осуществляется по контрактам прошлого года. Его заместитель Вячеслав Шаповалов, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, подал в отставку.

Также был уволен директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий.

На скандал отреагировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он заявил, что в Минобороны исповедуется "нулевая толерантность к коррупции" и любая информация о нарушениях будет тщательно проверяться.