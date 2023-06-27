Требовали взятку в 2,4 млн грн: НАБУ обнародовало запись разговора между чиновниками Тернопольщины и предпринимателем

В сети появились записи разговоров тернопольских чиновников с бизнесменом-заявителем, которые являются доказательством вымогательства крупной взятки – около 2,4 млн гривен. Речь идет о главе облсовета из партии ВО "Свобода" Михаиле Головко и двух заместителях председателя военно-гражданской администрации Игоре Демьянчуке и Игоре Гайдуке. Они уже задержаны по подозрению в коррупции.

Видео дня

26 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о разоблачении фигурантов и в тот же день обнародовало в открытом доступе их разговоры, тайно записанные агентом. Соответствующее видео залили на YouTube-канал ведомства (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

В НАБУ отметили, что примерно 2,4 млн гривен госслужащие требовали у предпринимателя за подписание коммунальным предприятием Тернопольского облсовета актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов. За эти средства они также обещали погасить долг Тернопольской ОВА перед его ООО за работы, уже выполненные и принятые в 2022 году.

Детали чиновники обсуждали с бизнесменом во время личных встреч, о чем свидетельствует видео.

Председателю Тернопольского областного совета и двум заместителям председателя Тернопольской ОВА сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги).

Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа (150-400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) или общественных работ (от 100 до 200 часов), или ограничения/лишения свободы на срок до двух лет.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю мэра Чернигова. Он якобы организовал схему присвоения бюджетных денег на закупке трансформатора для Черниговской ТЭЦ. Оборудование было приобретено по стоимости, которая вдвое превышала рыночную

– В Киеве разоблачили чиновника РГА, требовавшего взятки за разрешение на стихийную торговлю. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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