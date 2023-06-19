Организовал схему присвоения бюджетных денег: СБУ сообщила о подозрении заммэра Чернигова. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю мэра Чернигова. Чиновник стал фигурантом по делу о закупке трансформатора для Черниговской ТЭЦ. Он якобы организовал схему присвоения бюджетных денег.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Оборудование было приобретено по стоимости, которая вдвое превышала рыночную (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"По материалам дела, чиновник организовал схему присвоения бюджетных денег на закупки нового трансформатора для местной ТЭЦ, которая была повреждена в результате российских обстрелов весной 2022 года. Уже в июле оборудование было приобретено по стоимости, которая вдвое превышала рыночную. При этом ущерб государству достиг более 30 млн грн. Эта сумма подтверждена инициированными Службой безопасности судебно-товароведческой и судебно-экономической экспертизами, проводимыми Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз", – сказано в сообщении.

Для реализации сделки он "скоординировал" с руководством компании-поставщика.

Чиновнику сообщили о подозрении ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой внесения залога в сумме 32 млн грн.

Тем временем расследование продолжается. Если вина будет доказана, то заместителю городского головы Чернигова грозит до 6 лет тюрьмы.

В Офисе генпрокурора также сообщили, что согласно данным следствия, договор на закупку нового трансформатора для нужд Черниговской ТЭЦ, поврежденной в результате агрессии РФ, был заключен в июле 2022 года.

"Согласно выводам экспертиз указанная в договоре цена была выше рыночной более чем на 30 млн грн. Это нанесло Черниговской громаде ущерб на указанную сумму. В то же время коммерческая структура получила сверхприбыли. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей с определением размера залога в сумме 32 млн грн", – говорится в сообщении.

Отметим, силовики не называют имя подозреваемого, но СМИ установили, что речь может идет о Викторе Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ сообщила о подозрении экс-заместителю министра обороны Украины и бывшему руководителю Департамента государственных закупок. Им инкриминируют присвоение из бюджета более миллиарда гривен на закупку некачественной амуниции для Вооруженных сил Украины.

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