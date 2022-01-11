Требовали деньги: на Днепропетровщине два брата с подругой до смерти замучили пожилого мужчину. Фото

В городе Покров Днепропетровской области задержали троих человек по подозрению в убийстве 76-летнего мужчины. Они ворвались в дом, избили пенсионера и задушили его.

Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области. Задержанными оказались два брата 34 и 36 лет и 22-летняя женщина.

Мужчинам грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения, а женщине – к 15 годам лишения свободы.

Как выяснили следователи, инцидент произошел 8 января. Злоумышленники через окно попали в дом пенсионера. Они нанесли ему телесные повреждения и требовали деньги. От полученных травм потерпевший погиб, а воры забрали из дома деньги и мобильный телефон.

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Убегая с места происшествия они встретили соседку погибшего, повалили ее на землю и забрали серебряную цепочку.

Тело 76-летнего мужчины обнаружили на следующий день. К правоохранителям обратилась его соседка.

Фигурантам вручили уведомление о подозрении по п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство, совершенное по корыстным мотивам), ч. 4 ст. 187 (разбой). Также подозреваемые будут нести ответственность по ч. 2 ст. 186. Женщина будет привлечена к ответственности по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Напомним: в Сумской области к 7,5 годам приговорили 54-летнего мужчину, который ограбил пенсионеров и поджег их дом. Злоумышленник представился медицинским работником и уколол им снотворное вместо вакцины от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье правоохранители установили личность мужчины, который в подъезде напал на 52-летнего местного жителя, избил его, забрал деньги и пакет с продуктами. Инцидент произошел еще 2 декабря, однако только 28 декабря хулигану сообщили о подозрении в совершении разбоя.