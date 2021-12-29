Бил ногами и ограбил: в Запорожье парень чуть не убил пожилого мужчину из-за 15 гривен. Видео 18+

В Запорожье правоохранители установили личность мужчины, который в подъезде напал на 52-летнего местного жителя, избил его, забрал деньги и пакет с продуктами. Инцидент произошел еще 2 декабря, однако только 28 декабря хулигану сообщили о подозрении в совершении разбоя.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области. Как выяснилось, злоумышленник ранее уже был судим.

"27 декабря его личность была установлена. Это ранее уже осужденный мужчина 1988 года рождения. У гражданина нет образования, не женат и нигде не работает", – говорится в сообщении.

Видео дня

Видео с инцидентом нападения было опубликовано еще в начале декабря. На кадрах показано, что молодой человек набросился на другого и нанес ему несколько ударов по лицу. От них мужчина упал и потерял сознание. Злоумышленник начал рыскать по карманам потерпевшего и забрал у него деньги. Как отметили правоохранители, речь идет про 15 гривен.

После этого хулиган вызвал лифт, а перед тем как в него зайти, еще раз ударил пострадавшего ногой в лицо. Вместе с пакетом с продуктами он вошел в лифт и скрылся с места преступления.

Полицейские города разыскивали его почти целый месяц. Теперь же злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении нападения, с целью завладения чужим имуществом, соединенным с насилием, опасным для жизни и здоровья подвергшегося нападению. Согласно санкции статьи, подозреваемому грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Внимание! Видео 18+!

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