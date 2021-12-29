Представился фельдшером: в Сумской области мужчина ограбил пенсионеров, введя им снотворное вместо вакцины

В Сумской области к 7,5 годам приговорили 54-летнего мужчину, который ограбил семейную пару пенсионеров и поджег их дом. Злоумышленник представился медицинским работником и уколол им снотворное вместо вакцины от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной прокуратуры в среду, 29 декабря. Инцидент произошел в селе Озаричи 4 мая 2021 года. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 194 и ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса.

Следователи Конотопского районного отдела полиции, занимавшиеся расследованием дела, выяснили, что мужчина пришел в дом пенсионеров и представился фельдшером. Во время общения мошенник предложил им привиться против COVID-19, поскольку они являются уязвимой категорией населения и находятся в группе риска. Пенсионеры дали согласие на вакцинацию, однако вместо необходимого препарата злоумышленник уколол им снотворное.

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Когда супруги уснули, он начал искать в их вещах деньги и драгоценности. Вскоре женщина пришла в себя, а злоумышленник потребовал у нее деньги и бить по лицу. В итоге он забрал только мобильный телефон и банковскую карту, а для того чтобы скрыть преступление, поджег веранду дома.

Пенсионерам удалось своевременно сообщить об инциденте правоохранительным органам. Мужчину задержали, у него нашли данные о супругах и шприцы со снотворным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье правоохранители установили личность мужчину, который в подъезде напал на 52-летнего местного жителя, избил его, забрал деньги и пакет с продуктами. Инцидент произошел еще 2 декабря, однако только 28 декабря хулигану сообщили о подозрении в совершении разбоя.