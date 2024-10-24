Требовал взятку за отсрочку от мобилизации: ГБР разоблачило начальника Тернопольского РТЦК. Фото и видео

В Тернопольской области начальника районного ТЦК разоблачили на получении взятки от военнообязанного. Должностное лицо требовало денежные средства за оформление отсрочки от мобилизации.

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За свои "услуги" начальник ТЦК требовал талоны на тысячу литров дизельного горючего. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Начальник Тернопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки требовал взятку у предпринимателя за отсрочку от призыва на военную службу. По информации правоохранителей, мужчина получает высшее образование на дневной форме обучения в одном из учебных заведений Прикарпатья, поэтому имеет законное право получить отсрочку от призыва.

Однако военком предупредил мужчину, который занимается агробизнесом, что оформит ему справку об отсрочке только за взятку – талоны на тысячу литров дизельного горючего. Стоимость топлива составляет около 1,5 тыс. долларов США.

Начальника ТЦК задержали 21 октября после получения талонов на горючее. В его транспортном средстве было обнаружено и изъято кроме талонов, 13 тыс. долларов США и 73 тыс. грн наличными. Правоохранители провели обыск и в служебном кабинете фигуранта, где также были изъяты топливные карты более чем на тысячу литров дизеля и бензина.

Фигуранту сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В суд подано ходатайство по избранию фигуранту меры пресечения и отстранению от занимаемой должности.

Расследование продолжается, устанавливаются другие факты противоправной деятельности и полный круг причастных к сделке лиц.

Напомним, в Полтавской области находившийся в розыске мужчина скончался в стенах пункта предварительного сбора военнообязанных. Его 21 октября обнаружили мертвым в одном из технических помещений здания.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае в одном из районных ТЦК на Закарпатье скончался военнообязанный мужчина. Перед тем военно-врачебная комиссия признала его пригодным к прохождению службы.

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