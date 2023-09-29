Требовал деньги за 'правильное' решение: правоохранители разоблачили и.о. председателя райсуда Одесской области. Фото

Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро совместно со Службой безопасности Украины разоблачили и.о. председателя Коминтерновского райсуда Одесской области. Он потребовал деньги за "правильное" решение.

Злоумышленника правоохранители поймали "на горячем". Об этом сообщили пресс-службы НАБУ, САП и СБУ.

Отмечается, что в обмен на взятку чиновник обещал местному жителю обеспечить иск и истребовать документы по гражданскому делу.

Правоохранители задержали руководителя суда после получения взятки и принятия "обещанного" решения в пользу заинтересованной стороны.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Правоохранители продолжают проводить первоочередные следственные действия.

Напомним, в Киевской области правоохранители разоблачили на взятке судью из Броваров. Злоумышленник потребовал 4 тыс. долларов США за "правильное решение вопроса" во время судебного заседания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве был задержан начальник отдела юридическо-правового сопровождения Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения. За взятку он обещал саботировать судебные заседания в интересах ответчика.

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