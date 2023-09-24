Обещал за взятку саботировать судебные заседания: в Киеве задержали начальника юротдела госучреждения. Фото

В Киеве был задержан начальник отдела юридическо-правового сопровождения Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения (ГИФКУ). За взятку он обещал саботировать судебные заседания в интересах ответчика.

Сумма неправомерной выгоды составляла 9 тысяч долларов (по 3 тысячи долларов за каждый иск). Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Подозреваемый, который также является адвокатом, подал в Печерский районный суд Киева три иска в интересах ГИФКУ о взыскании ущерба на общую сумму более 900 тысяч гривен с предыдущего руководителя этого кредитного учреждения из-за незаконного увольнения работников.

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После этого он начал требовать от представителя ответчика взятку, за которую обещал не принимать надлежащих мер в ходе судебного процесса и не появляться на заседаниях. Это в конце концов должно привести к отказу судом в удовлетворении исков.

Адвоката-чиновника, который также является и.о. заместителя главы правления ГИФКУ задержали после того, как он получил вторую часть неправомерной выгоды. Решался вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование процессуального руководства Подольской окружной прокуратуры Киева на данный момент продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержан врач, подозреваемый в вымогательстве взятки. Якобы медик хотел получить 6 тысяч долларов за операцию, которую делают бесплатно.

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